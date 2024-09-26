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İstanbul'da eşini boğarak öldüren kocanın cezasında indirim

İstanbul'da eşini boğarak öldüren kocanın cezasında indirim

Esenyurt'ta eşini, boğazını sıkarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Sebahattin Can, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanığın duruşmadaki tutumunu, cinayeti işledikten sonra sergilediği davranışlarının pişmanlığa dönük olduğunu, sanık hakkında verilen cezanın geleceği üzerindeki etkilerini göz önüne alarak takdiri indirim uyguladı ve cezayı müebbet hapse çevirdi.

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Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Sebahattin Can ile tarafların avukatları katıldı. Maktule Melike Can'ın ailesi de duruşmada hazır bulundu.

Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda, sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi. Duruşmada son sözü sorulan sanık Can, pişman olduğunu söyledi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın "eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Heyet, sanığın duruşmadaki tutumunu, cinayeti işledikten sonra sergilediği davranışlarının pişmanlığa dönük olduğunu, sanık hakkında verilen cezanın geleceği üzerindeki etkilerini göz önüne alarak takdiri indirim uyguladı ve cezayı müebbet hapse çevirdi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame ve mütalaada, 27 Eylül 2021'de Esenyurt'taki evlerinde eşini öldüren sanığın, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenmişti.

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