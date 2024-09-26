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Avcılar'da sahilde kadın cesedi bulundu

Avcılar'da sahilde kadın cesedi bulundu

Avcılar'da Denizköşkler Mahallesi sahilinde kayalıkların dibinde bir kadın cesedi bulundu.

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Denizköşkler Mahallesi sahilinde kayalıkların dibinde bir kadının hareketsiz yattığını gören balıkçılar, polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen dalgıç polisler tarafından sahile çıkarılan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemede cesedin Dilek A'ya (26) ait olduğu tespit edildi. Ceset olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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