Yavaş'tan cumhurbaşkanı adayı tartışmasına yorum: Ders alınması lazım

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak kimi, nasıl bir zamanlamayla çıkaracağı soruları iç politikada her geçen gün daha da tartışılırken, adaylık tartışmalarında adı geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, söz konusu tartışmalar için açıklama yaptı. Konudan rahatsızlığını dile getiren Yavaş, istifa iddialarına da cevap verdi.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) önümüzdeki seçimlerde çıkaracağı adayın şimdiden tartışılması hakkında açıklamada bulundu.

“Bu tartışmalardan çok rahatsızım.” diyen Yavaş, gündemin ekonomi olması gerektiğini vurguladı.

Ders almak lazım

Sözcü'ye konuşan Mansur Yavaş, Altılı Masa sürecinde iki yıl boyunca aday tartışması yaşadıklarını hatırlatarak, “Bu tartışmayı iktidar cenahı eksiksiz devam ettirdi. Bundan bir ders alınması lazım.” dedi.

Tek kelime etmiyorum

Adaylık tartışmasının zamanı gelince yapılması gerektiğini ifade eden Yavaş, “Televizyonda konuşulacak konu halkın yaşadığı mağduriyetler. Bunların önüne geçmeye bizim hakkımız yok, ben tek kelime etmiyorum bu konuda.” dedi.

CHP’den istifa edeceği iddialarını net bir şekilde yalanlayan Yavaş, “Siyasetçiler oyun kurabilir, biz oyuna gelmeyiz. İstifa gibi bir düşüncem yok.” diye konuştu.

Mansur Yavaş, güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönülmesi gerektiğini de söyledi.

Yüksel Arslan’ın açıklaması

Bağımsız Ankara Milletvekili Yüksel Arslan’ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu hedef aldığı iddia edilen açıklamalara da değinen Yavaş, “Bana yakın hiçbir isim böyle konuşamaz, tarzım bu değil.” açıklamasını yaptı