BoFA'dan dikkat çeken 'Türkiye' raporu: Enflasyonda yıl sonu hedefi zor

Bank of America (BofA), Türkiye ekonomisi hakkında yayınladığı raporda, enflasyon konusunda önemli uyarılarda bulundu. Rapora göre, enflasyonun düşüşü yavaş seyredecek ve yıl sonu enflasyon hedefine ulaşmak zor olacak. BofA, eylül ayında enflasyonun yüzde 48'e gerileyerek politika faizinin altına inmesini bekliyor. Ancak yüksek hizmet enflasyonu ve gıda fiyatlarındaki artışlar, yıl sonu için Merkez Bankası'nın hedeflediği yüzde 38'lik enflasyon oranına ulaşmayı zorlaştırabilir.

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Bank of America'nın (BofA) Türkiye ekonomisi raporu, ülkenin makroekonomik dengesizliklerinin yavaş yavaş iyileştiğini ortaya koydu. Rapora göre, Türkiye ekonomisi keskin bir daralma yerine daha yumuşak bir iniş yaşayacak.

BofA ekonomisti Zümrüt İmamoğlu'nun hazırladığı raporda, Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinde acele etmeyeceği belirtildi. Aralık ayında 250 baz puanlık bir faiz indirimi öngörülürken, kasım ayında verilerin beklentilerin üzerinde iyileşmesi durumunda bu indirim 150-200 baz puanlık daha küçük bir seviyeye çekilebilir.

Enflasyon konusunda ise BofA, yıl sonu hedefine ulaşmanın zor olabileceği uyarısında bulundu. Eylül ayında enflasyonun yüzde 48'e düşmesi ve politika faizinin altına inmesi bekleniyor. Ancak yüksek hizmet enflasyonu ve gıda fiyatları, Merkez Bankası'nın yüzde 38'lik enflasyon hedefine ulaşmasını zorlaştırabilir.

BofA, 2024 yılı için enflasyon tahminini yüzde 42, 2025 yılı için ise yüzde 25 olarak açıkladı. Bu rakamlar, Orta Vadeli Program'da (OVP) açıklanan yüzde 41,5'lik enflasyon tahmininden daha yüksek.