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Merkez Bankası'nın rezervleri rekor kırdı! Bakan Şimşek'ten ilk açıklama geldi

Merkez Bankası'nın rezervleri rekor kırdı! Bakan Şimşek'ten ilk açıklama geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 20 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 842 milyon dolar yükselişle 156 milyar 392 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Rezerv yeterliliğimiz uluslararası tanıma göre eşik seviyesini aştı. Programımız sayesinde azalan cari açık ve artan rezervler risk primimizi düşürürken finansal istikrarımızı güçlendiriyor" dedi.

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TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 20 Eylül itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 954 milyon dolar artışla 94 milyar 109 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 13 Eylül'de 92 milyar 155 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri ise 888 milyon dolar artışla 61 milyar 395 milyon dolardan, 62 milyar 283 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 20 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 842 milyon dolar artarak 153 milyar 550 milyon dolardan, 156 milyar 392 milyon dolara yükseldi.

Bakan Şimşek konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Şimşek, "Brüt rezervlerimiz 156,4 milyar dolarla tarihi yüksek seviyeye ulaştı. Swap hariç net rezervler ise geçen yılın mayıs ayına göre 90,5 milyar dolarlık artışla 5,5 yıllık zirvesi olan 29,9 milyara yükseldi. Rezerv yeterliliğimiz uluslararası tanıma göre eşik seviyesini aştı. Programımız sayesinde azalan cari açık ve artan rezervler risk primimizi düşürürken finansal istikrarımızı güçlendiriyor." dedi. 

TCMB rezervleri Ocak 2023'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

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