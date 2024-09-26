BIST 9.887
DOLAR 34,13
EURO 38,19
ALTIN 2.921,69
HABER /  GÜNCEL

Evde bakım hizmeti almak için sahte evrak düzenledikleri öne sürülen 2 sanığa dava

Evde bakım hizmeti almak için sahte evrak düzenledikleri öne sürülen 2 sanığa dava

Adana'da evde bakım hizmeti almak için sahte sağlık kurulu raporu düzenledikleri öne sürülen kadın ve annesi hakkında "nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 5'şer yıldan 15'şer yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı

Abone ol

Savcılıkça evde bakım hizmeti almak için sahte sağlık kurulu raporu düzenledikleri iddia edilen tutuksuz sanıklar A.G.O. ve annesi M.O. hakkında "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılığa teşebbüs" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, A.G.O'nun annesi M.O. adına "erişkinler için engelli sağlık kurulu raporu"nu sahte olarak düzenlediği belirtildi.

İddianamede, A.G.O'nun raporun fotokopisini de noterde onaylanmış gibi göstererek Adana Valiliği Seyhan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğüne evde bakım hizmeti için başvuru yaptığı ifade edildi.

Adana Valiliği Seyhan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından Sağlık Bakanlığı e-Rapor sisteminde raporun kaydının bulunmadığının anlaşılması üzerine Adana Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu belirtilen iddianamede, gelen cevabi yazılarda da hastaneden böyle bir rapor verilmediği, noterden de raporu onaylama işleminin yapılmadığı aktarıldı.

Sanık A.G.O. ve annesi M.O'nun fikir birliği içinde hareket ederek kamu kurumunu dolandırmak için sahte belge düzenleyerek müşteki kuruma ibraz ettikleri ifade edilen iddianamede, sanıkların "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılığa teşebbüs" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 5'şer yıldan 15'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Tutuksuz sanıkların yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

ÖNCEKİ HABERLER
'Yalı Çapkını'ndan ayrılan Öznur Serçeler 'Holding'de
'Yalı Çapkını'ndan ayrılan Öznur Serçeler 'Holding'de
Altın bozduranlar dikkat! İslam Memiş tarih verip uyardı
Altın bozduranlar dikkat! İslam Memiş tarih verip uyardı
Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak! Flaş gelişmeyi Rezan Epözdemir duyurdu
Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak! Flaş gelişmeyi Rezan Epözdemir duyurdu
Kuveyt Türk'ten ihracatçı müşterilerine destek
Kuveyt Türk'ten ihracatçı müşterilerine destek
Santiago ve Sydney seferleriyle uçuş ağı 349 noktaya çıkıyor
Santiago ve Sydney seferleriyle uçuş ağı 349 noktaya çıkıyor
Balık ölümlerinin yaşandığı İzmir Körfezi'nde çalışma
Balık ölümlerinin yaşandığı İzmir Körfezi'nde çalışma
Avcılar'da sahilde kadın cesedi bulundu
Avcılar'da sahilde kadın cesedi bulundu
Kastamonu'da polise tabancayla mukavemet gösteren 2 zanlı tutuklandı
Kastamonu'da polise tabancayla mukavemet gösteren 2 zanlı tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 79. Genel Kurulu'nda yoğun diplomasi trafiği yürüttü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 79. Genel Kurulu'nda yoğun diplomasi trafiği yürüttü
Mansur Yavaş'tan adaylıkla ilgili yeni açıklama: Partimiz aday gösterirse aday oluruz
Mansur Yavaş'tan adaylıkla ilgili yeni açıklama: Partimiz aday gösterirse aday oluruz
İsrail'in kuzeyindeki Akka kentine Lübnan'dan 45 roket fırlatıldı
İsrail'in kuzeyindeki Akka kentine Lübnan'dan 45 roket fırlatıldı
Kadıköy'de bina çöktü! Ekipler bölgede...
Kadıköy'de bina çöktü! Ekipler bölgede...