TCMB: Beklentiler ve fiyatlama davranışları risk oluşturmaya devam ediyor
TCMB Para Politikası Kurulu, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyon sürecine yönelik riskler taşıdığını vurguladı.Abone ol
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), Para Politikası Kurulu(PPK) toplantı özetini yayımladı.
Özette şunlar kaydedildi:
"Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiğini kaydetmiştir. Öncü göstergeler, eylülde mevsimsel etkilerden arındırılmış tüketici enflasyonunun önceki aya kıyasla yavaşlayacağına işaret etmektedir