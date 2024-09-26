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TCMB: Beklentiler ve fiyatlama davranışları risk oluşturmaya devam ediyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
TCMB: Beklentiler ve fiyatlama davranışları risk oluşturmaya devam ediyor

TCMB Para Politikası Kurulu, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyon sürecine yönelik riskler taşıdığını vurguladı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), Para Politikası Kurulu(PPK) toplantı özetini yayımladı.

Özette şunlar kaydedildi:

"Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiğini kaydetmiştir. Öncü göstergeler, eylülde mevsimsel etkilerden arındırılmış tüketici enflasyonunun önceki aya kıyasla yavaşlayacağına işaret etmektedir

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