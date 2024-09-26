Dilruba Kayserilioğlu davası ertelendi

Dilruba Kayserilioğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla açılan davanın duruşması, 31 Ekim'e ertelendi.

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Sokak röportajında Instagram'ın erişime engellenmesi ve sokak hayvanlarıyla ilgili yasayı eleştiren Dilruba Kayserilioğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla iddianame hazırladı.

İddianamenin kabul edilmesinin ardından bugün İzmir 62. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, Kayserilioğlu'nun cezalandırılmasını talep etti.

Ankara 21. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Kayserilioğlu'nun savunma tarafı, ek delil sunma talebinde bulundu. Savcılık makamı, sosyal medyada yapılan paylaşımların Cumhurbaşkanının onur ve saygınlığını zedelediğini ileri sürerken, Kayserilioğlu ve avukatları bu paylaşımların ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Mahkeme, bu talepler doğrultusunda davayı 31 Ekim'e erteledi.

Sokak röportajında Instagram'ın erişime engellenmesi ve sokak hayvanlarıyla ilgili yasayı eleştiren Dilruba Kayserilioğlu, 12 Ağustos'ta tutuklandı. "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamaları yöneltilen Kayserilioğlu'nun tutukluluğuna avukatı Hüseyin Yıldız, itiraz etti. Ancak itiraz reddedildi.

İkinci itiraz üzerine Dilruba Kayserilioğlu'nun "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasından tahliyesine karar verildi. "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan tutukluluğu süren Kayserilioğlu'nun serbest bırakılması için tekrar itiraz edildi. Bu son itiraz üzerine Kayserilioğlu 29 Ağustos'ta tahliye edildi.



Dilruba Kayserilioğlu, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçunu basın yoluyla işlenmekten 6 yıla hapis istemiyle dün hakim karşısına çıktı.

Mahkeme, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçu oluşmadığından Kayserilioğlu'nun beraatine karar verdi.

Kayserilioğlu'nu "Halkın bir kesimini alenen aşağılamak" suçundan 6 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, bu eylemin basın yayınla yapıldığı için cezayı 1/2 artırarak 9 aya çıkardı. Mahkeme ayrıca, iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 7 ay 15 güne düşürdü.

Hakim, hükmün açıklanmasını geri bıraktı ve Dilruba Kayserilioğlu hakkındaki adli kontrol kararını kaldırdı.

Serbest bırakılmasının ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Kayserilioğlu hakkında bu kez de "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla dava açıldı.