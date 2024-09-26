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Kaza nedeniyle iki yarış kaçıran Toprak Razgatlıoğlu'ndan açıklama

Kaza nedeniyle iki yarış kaçıran Toprak Razgatlıoğlu'ndan açıklama

2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa ayağında serbest antrenman seansında kaza yapan pilotlar klasmanı lideri milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, kaçırdığı 2 turun ardından bu hafta sonu İspanya'da yarışabilecek.

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Dünya Superbike resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 6 Eylül'deki Dünya Şampiyonası'nın 8. ayağı Fransa yarışları serbest antrenman seansında kaza yapan Razgatlıoğlu'nun bu hafta pistlere geri döneceği ve 28-29 Eylül'de İspanya'daki Aragon Pisti'nde düzenlenecek sezonun 10. turunda mücadele edeceği duyuruldu.

Fransa ve İtalya'daki yarışları kaçıran Razgatlıoğlu'nun İspanya'da yarışmak için sağlık durumunun iyi olduğunun belirtildiği açıklamada, yarınki ilk serbest antrenman seansı sonrasında durumunun yeniden değerlendirileceği kaydedildi.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda Toprak Razgatlıoğlu 365 puanla lider durumda bulunurken, en yakın rakibi İtalyan Nicolo Bulega ise 352 puanla ikinci sırada yer alıyor.

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