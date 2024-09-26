BIST 9.902
DOLAR 34,13
EURO 38,18
ALTIN 2.926,87
HABER /  GÜNCEL

DEM Parti'den Narin Güran cinayeti için suç duyurusu

DEM Parti'den Narin Güran cinayeti için suç duyurusu

DEM Parti, 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde soruşturmayı engellediği iddia edilenler hakkında suç duyurusunda bulundu ve AK Partili Galip Ensarioğlu’nun cinayet şüphelisi Salim Güran ile ilişkilerinin araştırılmasını talep etti.

Abone ol

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Hukuk Komisyonu, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe mahallesinde katledilen 8 yaşındaki Narin Güran soruşturmasına ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

DEM Parti Hukuk Komisyonu üyesi Avukat Sibel Çelik Özbingöl, “Dosyada gizlilik kararının etkin bir soruşturmaya engel olduğunu düşünüyoruz. Bu aşamada dosyanın açık, tarafsız, şeffaf ve kamuoyunu da bilgilendirecek şekilde yürütülmesini öncelikli talep ediyoruz” dedi.

Özbingöl, aile ile 'dostluğu' olduğunu söyleyen AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu’nun "Bazen bazı şeyleri bilirsin ama konuşamazsın" sözlerini hatırlattı, Ensarioğlu'nun açıklamalarının yargı ve jandarma mensuplarını baskı altına alan ve etkileyen açıklamalar olduğunu vurguladı.

DEM Parti Hukuk Komisyonu’nun Narin Güran cinayetine ilişkin savcılığa ilettiği talepler şu şekilde:

Narin Güran cinayeti kapsamında yürütülen soruşturmada delillerin zamana yaymadan ve derhal tespit edilerek, toplanması,

İfade tutanaklarının kimler tarafından medyaya ulaştırıldığının tespiti,

Etkin soruşturma yürütülmesine engel teşkil eden kolluk mensuplarının tespiti,

AK Parti Milletvekili Galip Ensarioğlu’nun cinayet şüphelisi Salim Güran ile HTS kayıtlarının ve ilişkisinin tespiti,

Tüm şüpheliler yönünden yapılacak soruşturma neticesinde; görevi kötüye kullanma, dosya delillerinin karartılması, adli yargılamaya etkilemeye teşebbüs suçları ve savcılığınızca somut gerçekliğin ortaya çıkarılması sürecini engellemeye çalışanları re’sen tespit edilerek etkili soruşturma yürütülüp, şüpheliler tespit edilerek, haklarında etkili bir soruşturma başlatılmasına ve cezalandırılma talebiyle iddianame tanzimi,

Şüphelilerin alabileceği ceza miktarı düşünüldüğünde tespit edilmeleri aşamasında kaçma şüphesi olabileceğinden haklarında CMK gereğince ivedilikle tutuklama, adli kontrol tedbirinin uygulanması."
Özbingöl, faillerin bulunması ve gerçeğin açığa çıkarılması noktasındaki ısrarlarını sürdüreceklerini vurgulayarak, "Narin cinayetinin failsiz bırakılmaması noktasında bütün ilişkilerin açığa çıkarılması talebimiz devam edecek” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de orman yangını çıktı! Ekipler bölgede...
İzmir'de orman yangını çıktı! Ekipler bölgede...
Dilruba Kayserilioğlu davası ertelendi
Dilruba Kayserilioğlu davası ertelendi
Kaza nedeniyle iki yarış kaçıran Toprak Razgatlıoğlu'ndan açıklama
Kaza nedeniyle iki yarış kaçıran Toprak Razgatlıoğlu'ndan açıklama
İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz: "Ateşkes olmayacak, savaşacağız"
İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz: "Ateşkes olmayacak, savaşacağız"
BoFA'dan dikkat çeken 'Türkiye' raporu: Enflasyonda yıl sonu hedefi zor
BoFA'dan dikkat çeken 'Türkiye' raporu: Enflasyonda yıl sonu hedefi zor
Merkez Bankası'nın rezervleri rekor kırdı! Bakan Şimşek'ten ilk açıklama geldi
Merkez Bankası'nın rezervleri rekor kırdı! Bakan Şimşek'ten ilk açıklama geldi
NASA'dan Pasifik ada ülkelerine korkutan uyarı: 30 yıl içerisinde
NASA'dan Pasifik ada ülkelerine korkutan uyarı: 30 yıl içerisinde
Evde bakım hizmeti almak için sahte evrak düzenledikleri öne sürülen 2 sanığa dava
Evde bakım hizmeti almak için sahte evrak düzenledikleri öne sürülen 2 sanığa dava
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tahvil ihracına 3 kata yakın talep geldi
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tahvil ihracına 3 kata yakın talep geldi
'Yalı Çapkını'ndan ayrılan Öznur Serçeler 'Holding'de
'Yalı Çapkını'ndan ayrılan Öznur Serçeler 'Holding'de
Altın bozduranlar dikkat! İslam Memiş tarih verip uyardı
Altın bozduranlar dikkat! İslam Memiş tarih verip uyardı
Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak! Flaş gelişmeyi Rezan Epözdemir duyurdu
Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak! Flaş gelişmeyi Rezan Epözdemir duyurdu