DEM Parti'den Narin Güran cinayeti için suç duyurusu

DEM Parti, 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde soruşturmayı engellediği iddia edilenler hakkında suç duyurusunda bulundu ve AK Partili Galip Ensarioğlu’nun cinayet şüphelisi Salim Güran ile ilişkilerinin araştırılmasını talep etti.

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Hukuk Komisyonu, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe mahallesinde katledilen 8 yaşındaki Narin Güran soruşturmasına ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

DEM Parti Hukuk Komisyonu üyesi Avukat Sibel Çelik Özbingöl, “Dosyada gizlilik kararının etkin bir soruşturmaya engel olduğunu düşünüyoruz. Bu aşamada dosyanın açık, tarafsız, şeffaf ve kamuoyunu da bilgilendirecek şekilde yürütülmesini öncelikli talep ediyoruz” dedi.

Özbingöl, aile ile 'dostluğu' olduğunu söyleyen AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu’nun "Bazen bazı şeyleri bilirsin ama konuşamazsın" sözlerini hatırlattı, Ensarioğlu'nun açıklamalarının yargı ve jandarma mensuplarını baskı altına alan ve etkileyen açıklamalar olduğunu vurguladı.

DEM Parti Hukuk Komisyonu’nun Narin Güran cinayetine ilişkin savcılığa ilettiği talepler şu şekilde:

Narin Güran cinayeti kapsamında yürütülen soruşturmada delillerin zamana yaymadan ve derhal tespit edilerek, toplanması,

İfade tutanaklarının kimler tarafından medyaya ulaştırıldığının tespiti,

Etkin soruşturma yürütülmesine engel teşkil eden kolluk mensuplarının tespiti,

AK Parti Milletvekili Galip Ensarioğlu’nun cinayet şüphelisi Salim Güran ile HTS kayıtlarının ve ilişkisinin tespiti,

Tüm şüpheliler yönünden yapılacak soruşturma neticesinde; görevi kötüye kullanma, dosya delillerinin karartılması, adli yargılamaya etkilemeye teşebbüs suçları ve savcılığınızca somut gerçekliğin ortaya çıkarılması sürecini engellemeye çalışanları re’sen tespit edilerek etkili soruşturma yürütülüp, şüpheliler tespit edilerek, haklarında etkili bir soruşturma başlatılmasına ve cezalandırılma talebiyle iddianame tanzimi,

Şüphelilerin alabileceği ceza miktarı düşünüldüğünde tespit edilmeleri aşamasında kaçma şüphesi olabileceğinden haklarında CMK gereğince ivedilikle tutuklama, adli kontrol tedbirinin uygulanması."

Özbingöl, faillerin bulunması ve gerçeğin açığa çıkarılması noktasındaki ısrarlarını sürdüreceklerini vurgulayarak, "Narin cinayetinin failsiz bırakılmaması noktasında bütün ilişkilerin açığa çıkarılması talebimiz devam edecek” dedi.