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İngiltere'de tren istasyonlarına siber saldırı: Yolculara İslamofobik mesajlar gönderildi

İngiltere'de tren istasyonlarına siber saldırı: Yolculara İslamofobik mesajlar gönderildi

İngiltere'deki bazı büyük tren istasyonlarına yapılan siber saldırılarda yolculara Müslüman karşıtı (İslamofobik) mesajlar gönderildi.

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Başkent Londra'daki 11 tren istasyonu dahil, ülke genelindeki yaklaşık 20 istasyon siber saldırıdan etkilendi.

Ülkede demir yolu altyapısından sorumlu Network Rail şirketi tarafından yönetilen istasyonlarda, halka açık kablosuz internet bağlantısına giriş yapmaya çalışan yolcular, cihazlarının ekranında Müslüman karşıtı mesajlarla karşılaştı. ​​​​​​​Gönderilen mesajda, İngiltere'de ve Avrupa'daki çeşitli terör saldırılarına atıfta bulunan bölüme yer verildi.

Şirket, olayın ardından ülke genelindeki istasyonlarda kablosuz internet bağlantı hizmetlerini askıya aldı ve kapsamlı soruşturma yürüttüğünü açıkladı.

İngiliz Ulaştırma Polisinden bir sözcü, yaptığı açıklamada, bazı tren istasyonlarında Müslüman karşıtı mesajlar içeren siber saldırı yapıldığına dair ihbar aldıklarını doğruladı.

Sözcü, olayı hızla araştırmak üzere Network Rail ile birlikte çalıştıklarını kaydetti.

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