İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın İHA birim komutanı öldürüldü

İsrail, Fransa ve ABD'nin ateşkes önerisini reddederek Lübnan'a hava saldırılarına devam ediyor. Beyrut'ta Hizbullah'ın İHA birim komutanı öldürüldü.

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Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen; aralarında altyapı, silah depolama tesisleri ve füze rampaları olmak üzere çok sayıda noktayı hedef alan İsrail savaş uçakları, Lübnan'daki saldırılarını sürdürüyor. Beyrut'taki saldırılarda Hizbullah kritik bir kayıp verdi.

ABD ve Fransa'nın Lübnan'da üç haftalık geçici ateşkes sağlanması girişimine rağmen İsrail savaş uçakları, başkent Beyrut semalarında sonik patlamalara neden olan, ses duvarını aşan uçuşlar yaptı. Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, güneyde Ayta eş-Şab beldesinde savaş uçaklarının bombalaması sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği, ülkenin güneyinde yer alan Kana beldesinde düzenlenen saldırılarda da Suriye vatandaşı bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı ifade edildi.

İHA BİRİMİNİN BAŞINDAYDI

Reuters'a konuşan güvenlik kaynakları, Beyrut'un güney banliyölerine yönelik hava saldırısında üst düzey bir Hizbullah komutanını hedef aldığını bildirdi. Komutanın Hizbullah'ın İHA biriminin başı olan Muhammed Surur olduğu, saldırılar sonucunda öldürüldüğü belirtildi.

NETANYAHU'DAN "SALDIRILARA DEVAM EDİN" TALİMATI

Öte yandan; İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ile Fransa'nın Lübnan'da geçici ateşkes çağrısına yanıt vermediğini, kuzeye saldırıların azaltılması yönündeki haberlerin doğru olmadığını ve "İsrail ordusuna tüm gücüyle kuzeyde saldırılarına devam etmesi talimatı verdiğini" açıkladı. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ise, hedeflerinin İsrail'in kuzeyinde yaşayanların evlerine geri dönmesi olduğunu ve bunun için Lübnan'a "kara saldırısı manevrasına hazırlandıklarını" belirtti.