Bakan Kurum açıkladı: Artık bahanelerin arkasına sığınma lüksleri yok

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerinin itfaiye ve zabıta taleplerinin karşılandığını, artık belediyelerin bahanelere sığınma lüksünün kalmadığını belirtti. Kurum, belediyelerden işlerine odaklanmalarını beklediklerini söyledi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Hatay Gülderen Mahallesi Toplu Konutları incelemesi sonrası basın açıklaması yaptı.

Bakan Kurum'un açıklamalarının satır başları şöyle:

11 ilimiz ayağa kalkana kadar bölgeden ayrılmayacağız

2025 yılı bitmeden evine girmeyen vatandaşımız kalmayacak

Şu an konut teslim sayımız 101 bin 254'e ulaştı. Yılsonuna kadar 200 bin konutu, 2025 yılı sonuna geldiğimizde de 452 bin konut ve iş yerimizi 11 ilde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.

Motivasyonumuz depremzede kardeşlerimizi yeni yuvalarına 1 saat 1 dakika bile önce olsa teslim etmek ve bu anlayışla çalışmak.

Biz buradaki demografik yapıyı koruyacağız, ilk gündeki o birliği beraberliği kardeşliği işin sonuna kadar burada en son depremzede kardeşimizin yüzü gülene kadar devam ettireceğiz.

Asi Nehri'nin etrafı kültürel dokuya uygun olarak yapılacak

(İstanbul ve Ankara Büyükşehir belediyelerinin itfaiye, zabıta, personel talepleri) Dün itibariyle bizde bekleyen talepleri kalmamıştır. Artık belediyelerin bahanelerin arkasına sığınma lüksü yok. Beklentimiz artık işlerine odaklanmaları.