Bolu'da kaçak 5 avcıya 500 bin lira ceza

Bolu'da yasa dışı avcılık ve hayvan kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 5 kişiye toplam 500 bin lira ceza kesildi.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bolu Şube Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yasa dışı avcılık ve hayvan kaçakçılığını önleme çalışmalarının yürütüldüğü belirtildi.

Takozsuz tüfek, termal dürbün ve yivli av tüfeği kullanımı gibi yasa dışı faaliyetlerde bulunan 5 avcıya toplam 500 bin lira cezai işlem uygulandı.

Avcıların araç ve evlerinde yapılan aramalarda geyik boynuzu, geyik kafası ve av tüfekleri gibi malzemelere el konuldu.

Açıklamada, bölge sakinleri, çobanlar ve yetiştiricilerle işbirliği içinde yaban hayatını ve doğal zenginlikleri korumak için kararlılıkla çalışmaya devam edildiği belirtildi.