İngiltere ve ABD'den İsrail ve Lübnan'a savaş uyarısı

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Lübnan ve İsrail'in kuzeyindeki durumun "son derece endişe verici" olduğunu belirtti. İngiliz bakan Healey, "Netanyahu ve Lübnanlı Hizbullah liderlerini 21 günlük ateşkesi ilan etmeye çağırıyorum." dedi.

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İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan AUKUS (Avustralya, İngiltere ve ABD arasındaki nükleer denizaltı ittifakı) Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından İngiltere Savunma Bakanı John Healey, Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles ve ABD Savunma Bakanı Austin ortak basın toplantısı düzenledi.

İngiliz Bakan Healey, burada yaptığı konuşmada, toplantının, küresel güvensizlik ortamında düzenlediğine dikkati çekerek, ancak "Rus saldırganlığına karşı ve Orta Doğu'da barışa yönelik sağlam durma sözü" verdiklerini belirtti.

"21 GÜNLÜK ATEŞKES İLAN EDİN"

Healey, ABD ve Avustralya ile yapılan AUKUS anlaşması ve ülkeler arasındaki işbirliğinin önemine işaret ederek, "Gelecekteki teknolojilerimize yapılan yatırım, yenilikçiliğin teşvik edilmesine ve yeni savaş yeteneklerinin geliştirilmesine yardımcı olacaktır." dedi.

Bakan Healey, konuşmasında, Orta Doğu'daki duruma da değinerek, Lübnan'daki İngiliz vatandaşlarının bir an önce ülkeyi terk etmelerine yönelik yapılan çağrıları yineledi.

Healey, "İsrail Başbakanı (Binyamin) Netanyahu ve Lübnanlı Hizbullah liderlerini, Birleşmiş Milletler'in (BM) ortak sesine kulak vererek, görüşmelerin başlayabileceği ve çatışmaların sona erebileceği 21 günlük ateşkesi ilan etmeye çağırıyorum." dedi.

"TOPYEKUN BİR SAVAŞ RİSKİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

ABD Savunma Bakanı Austin de AUKUS anlaşması bağlamında, üçüncü savunma bakanları toplantısı için Londra'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Bakan Austin, ülkesi ile İngiltere ve Avustralya arasındaki güçlü ilişkinin, karmaşık konularda birlikte çalışmayı kolaylaştırdığına işaret etti.

Austin, Orta Doğu'daki gelişmelere de değinerek, "Lübnan ve İsrail'in kuzeyindeki durum son derece endişe verici." değerlendirmesinde bulundu.

Bu durumun her iki taraf için de bölgede daha büyük çatışmaya yol açabileceği uyarısında bulunan Bakan Austin, "Dolayısıyla, bu kimsenin yararına değil ve ileriye dönük en iyi yol, diplomasinin yeniden gerçekleşmesini sağlayacak yol izlemektir." dedi.

Austin, "Halihazırda topyekun bir savaş riskiyle karşı karşıyayız, başka bir topyekun savaş hem İsrail hem de Lübnan için yıkıcı olabilir." uyarısında bulundu.

LÜBNAN'DAKİ AVUSTRALYA VATANDAŞLARINA ÜLKEYİ TERK ETMELERİ ÇAĞRISI

Avustralya Savunma Bakanı Marles de Orta Doğu'daki durumdan duyduğu endişeyi dile getirerek, Lübnan'daki Avustralya vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.

ABD ve İngiltere'nin teknoloji transferiyle Avustralya'nın nükleer enerjiyle çalışan denizaltı filosu oluşturmasını hedefleyen AUKUS anlaşması, 16 Eylül 2021'de imzalanmıştı. 3 ülkenin isimlerinin İngilizcedeki kısaltmasından oluşan "AUKUS" adlı güvenlik anlaşması uyarınca Güney Avustralya eyaletinin başkenti Adelaide'deki tersanelerde nükleer enerjiyle çalışan en az 8 denizaltı inşa edilecek.