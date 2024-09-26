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Ali Koç'un şampiyonluk sözleri dikkat çekti

Ali Koç'un şampiyonluk sözleri dikkat çekti

UEFA Avrupa Ligi'nde evinde Union Saint-Gilloise'yi ağırlayan Fenerbahçe'de mücadelenin öncesinde başkan Ali Koç'la taraftarların diyaloğu dikkat çekti.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Union Saint-Gilloise maçı öncesi taraftarla yaşadığı diyalog gündem oldu.

Sarı-lacivertli bir taraftarlar, maç öncesi Ali Koç'a, "Başkanım bizi şampiyon yap başkanım" dedi.

'MERAK ETMEYİN'

Ali Koç ise, bu sözlerin ardından, "Yapacağım merak etmeyin" sözlerini kullandı.

Bu ifadeler sosyal medya platformu X'te çok konuşuldu.

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