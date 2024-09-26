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Sahil Güvenlik sürüklenen bottaki 33 düzensiz göçmeni kurtardı

Sahil Güvenlik sürüklenen bottaki 33 düzensiz göçmeni kurtardı

Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında sürüklenen bottaki 33 düzensiz göçmen kurtarıldı, 2 şüpheli de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

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Dalaman açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Sahil güvenlik ekibi, bottaki 11'i çocuk 33 düzensiz göçmeni kurtardı.

Bottaki 2 kişi de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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