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Hakkari'de kaçak altın operasyonu: 6 kilogram külçe ele geçirildi

Hakkari'de kaçak altın operasyonu: 6 kilogram külçe ele geçirildi

Hakkari'nin Derecik ilçesinde bir kamyonette gümrük kaçağı 6 kilogram külçe altın ele geçirildi. Altınların piyasa değerinin 17 milyon 600 bin lira olduğu öğrenildi.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeden kamyonetle yaşa dışı yollarla altın sevk edileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yürütülen çalışma sonucu tespit edilen kamyonet ile sürücü N.C ve yanındaki G.C'nin üzerinde yapılan aramada, piyasa değeri 17 milyon 600 bin lira olan birer kilogramlık 6 külçe altın ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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