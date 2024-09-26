Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Union Saint-Gilloise'i 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe'nin golleri Çağlar Söyüncü ve Christian Burgess'in kendi kalesine attığı golle gelirken, rakibin tek golünü Ross Sykes attı. Maçta iki takım da birer kırmızı kart gördü.

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında konuk ettiği Union Saint-Gilloise'i 26. dakikada Çağlar Söyüncü ve Christian Burgess kendi kalesine attığı golle 2-1 mağlup etti.

Union Saint-Gilloise'in tek golünü 90+3. dakikada Ross Sykes kaydetti.

Sarı lacivertliler UEFA Avrupa Ligi'ndeki yeni formata 3 puanla başladı.

Karşılaşmanın 90. dakikasında Ousseynou Niang penaltıdan yararlanamadı.

Union Saint-Gilloise'de Kevin Mac Allister 73. dakikada Fenerbahçe'de ise Osayi Samuel 90. dakikada kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe 2 - 1 Union Saint Gilloise

90'Son düdük geldi ve Fenerbahçe karşılaşmayı 2-1 kazandı.

90'GOL! Sol çaprazdan yapılan vuruşta top direkten döndü. Dönen topa ceza sahasının sağından vuruşunu yapan Skyes topu ağlara gönderdi.

90'Penaltı atışında topun başına geçen Ivanovic, kaleci Livakovic'i geçemedi.

90' Bright Osayi-Samuel, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

89'Osayi ceza sahasında yaptığı müdahale sonrası Union SG penaltı kazandı.

82'GOL! Fenerbahçe, Burgess'in kendi kalesine attığı golle skoru 2-0 yaptı. Tadic'in pasında Osayi'nin ceza sahasının sağından yaptığı vuruşta top kaleciden döndü. Dönen top savunmaya çarparak ağlarla buluştu.

74' Kevin Mac Allister, Union takımında kırmızı kartla oyun dışı kaldı

50'Oosterwolde sol kanattan içeri ortaladı. Arka direkte İrfan Can'ın vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

48'Szymanski'nin pasında ceza sahasında topla buluşan En-Nesyri'nin vuruşunda top auta gitti.

46'Mücadelede ikinci yarı başladı.

45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45'+1' İlk yarının sonunda en az 1 dakika daha oynanacak.

36'Mert sağ çaprazdan ceza sahasına ortaladı. Savunma arkasına sarkan En-Nesyri'nin vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

26'GOOOOL! Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün golüyle 1-0 öne geçti. Szymanski sol çaprazdan ceza sahasına ortaladı. Arka direkte bulunan Becao kafayla Çağlar'a indirdi. Çağlar'ın kale önünden yaptığı vuruşta top ağlara gitti.

25'Bu dakikalarda her iki takım da karşılıklı top kayıpları yaşıyor.

17'Gönderilen uzun pasta savunma arkasına sarkan Ivanovic, ceza sahasının solunda topla buluştu. Ivanovic'in sert şutunda Livakovic bir kez daha kornere çeldi.

15'Ceza sahasının solunda topla buluşan Sadıki'nin vuruşunda Livakovic kornere çeldi.

9'Rakip ceza sahasında Fenerbahçeli oyuncuların yoğun baskısı sonucu savunma topu kornere gönderdi.

2'Sol kanattan içeri yapılan ortada ceza sahasında karambol oluştu. Becao topu çizgiden çıkardı.

1'İlk düdük geldi ve maç başladı.

Fenerbahçe - Union Saint Gilloise ilk 11'ler

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Becao, Çağlar, Oosterwolde, Fred, Amrabat, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Cengiz, En-Nesyri.

Union Saint-Gilloise: Moris, Castro-Montes, Burgess, Kevin Mac Allister, Machida, Sadiki, Vanhoutte, Rasmussen, Ivanovic, Niang, Rodriguez.