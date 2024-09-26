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Sinan Burhan: Anadolu medyasına destek şart, kaynağı belirsiz fonlar endişe verici

Sinan Burhan: Anadolu medyasına destek şart, kaynağı belirsiz fonlar endişe verici

Gazeteci Sinan Burhan, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, bazı gazetelere kaynağı belirsiz parasal destekler yapıldığını iddia etti.

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Gazeteci Sinan Burhan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, bazı gazete ve internet sitelerine kaynağı belirsiz parasal destekler sağlandığına dair duyumlar aldıklarını ifade etti.

Burhan, devlet kurumlarının resmi ilan veremediği bir dönemde, ABD ve AB kaynaklı, LGBT gibi konuları içeren desteklerin gazetecilik örgütlerine milyonlarca dolar sağladığını öne sürdü.

Ayrıca, ABD konsolosunun İstanbul’da yerel gazeteleri ziyaret ettiğine dikkat çeken Burhan, Anadolu medyasının azalan devlet desteğiyle ayakta kaldığını belirterek, Basın İlan Kurumu ve RTÜK üzerinden yerli medya için katkı payı oluşturulması gerektiğini vurguladı.

İşte Sinan Burhan'ın o paylaşımı

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