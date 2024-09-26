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Morinho, F.Bahçe'nin başında Avrupa'da rekor kırdı

Morinho, F.Bahçe'nin başında Avrupa'da rekor kırdı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Union Saint-Gilloise maçıyla birlikte futbol tarihinde önemli bir rekor kırdı.

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında sahasında Belçika ekibi Union Saint- Gilloise ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmadan 2-1 galip ayrılan Sarı-lacivertli takımda teknik direktör Jose Mourinho, bu maçla birlikte tarihe geçti.

REKOR KIRDI

Portekizli teknik adam, Union Saint-Gilloise maçıyla birlikte 21. yüzyıl içinde 9 farklı takımla Avrupa kupaları grup aşamasında mücadele ederek rekor kırdı.

Mourinho'nun Avrupa kupaları grup aşamasında mücadele ettiği takımlar şu şekilde;

Benfica
Porto
Chelsea
Inter
Real Madrid
Manchester United
Tottenham
Roma
Fenerbahçe

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