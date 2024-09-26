Morinho, F.Bahçe'nin başında Avrupa'da rekor kırdı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Union Saint-Gilloise maçıyla birlikte futbol tarihinde önemli bir rekor kırdı.Abone ol
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında sahasında Belçika ekibi Union Saint- Gilloise ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşmadan 2-1 galip ayrılan Sarı-lacivertli takımda teknik direktör Jose Mourinho, bu maçla birlikte tarihe geçti.
REKOR KIRDI
Portekizli teknik adam, Union Saint-Gilloise maçıyla birlikte 21. yüzyıl içinde 9 farklı takımla Avrupa kupaları grup aşamasında mücadele ederek rekor kırdı.
Mourinho'nun Avrupa kupaları grup aşamasında mücadele ettiği takımlar şu şekilde;
Benfica
Porto
Chelsea
Inter
Real Madrid
Manchester United
Tottenham
Roma
Fenerbahçe