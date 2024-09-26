İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının göç baskısı oluşturduğunu belirten Bakan Yerlikaya, "Göçü kaynağında çözme stratejisi yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

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Bakan Yerlikaya'nın konuşmasından öne çıkanlar:

Bakan Yerlikaya, "Bir yıla yakın zamandır bu yüzyılda büyük bir soykırım yaşatıyor Gazze ve Filistinlilere. Artık sadece Filistin'e değil Lübnan'a yönelik saldırılara da tanıklık ettik. Her fırsatta lanetliyoruz. BM'de Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı tarihi hitabet tüm dünyada yankılandı. Biz bu zalimliğin durması için mücadele ediyoruz. Bölgeye yayılmaması için mücadele ediyoruz. Büyük bir dram var. 41 bin kişi şehit oldu. Uluslararası hukukta Netanyahu başta olmak üzere buna sebebiyet verenler adaletten kaçamayacaklar." ifadelerini kullandı.

"BM VERİLERİNE GÖRE, 300 MİLYON İNSAN GÖÇMEN DURUMUNDA"

Bu durumun göç baskısı oluşturduğunu ifade eden Yerlikaya, "Dünyada göçle ilgili durum gerçekten çok büyük bir küresel sorun haline geldi. Savaşlar, siyasi istikrarsızlıklar, iklim değişikliği, inançla ilgili belki doğan sıkıntılar pek çok sebep nedeniyle insanlar bulunduğu yerden başka istikamete doğru göç ediyor. Dünyada BM verilerine göre, 300 milyon insan göçmen durumunda." dedi.

Ayrıca 5.8 milyon Filistinlinin savaş ve güvenlik sebebi, kuraklık ve geçim sıkıntısı sebebiyle buradan göçe hedef olan ülkelere doğru bir akım olduğunun altını çizen Yerlikaya, 123 milyon zorla yerinden edilen ve bunların 47 milyonu koruma altında olduğunun BM verilerine yansıdığını belirtti.

"DÜZENİMİZDEN TAVİZ VERMEDEN VE DURMADAN DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE EDİYORUZ"

Tüm dünyada göçe hedef olan ülkelerin çözmesi gereken sorunlarından birinin bu olduğunu vurgulayan Yerlikaya, "Bizim göçle ilgili politikamız şu şekilde; insanı önceleyen, ama kamu güvenliğimizden ve düzenimizden taviz vermeden durmadan düzensiz göçle mücadele ediyoruz." dedi.

"GÖÇÜ KAYNAĞINDA ÇÖZME STRATEJİSİ YÜRÜTÜYORUZ"

Türkiye'de düzenli göçmen sayısı 4 milyon 384 bin 591 kişi. Türkiye'de 3 milyon 92 bin 536 Suriyeli sığınmacı var. Göçü kaynağında çözme stratejisi yürütüyoruz.

İran sınırında duvar örme işlemi tamamlandığını belirten Bakan Yerlikaya, "Göçmen kaçakçıları ile ilgili mücadelemiz de kararlılıkla devam edecek." şeklinde konuştu.

MOBİL GÖÇ NOKTASI NASIL ÇALIŞIYOR?

19 Temmuz 2023'te ilk olarak İstanbul'da başladıklarını belirten Ali Yerlikaya, "Bu araçlarda iki personel var. Bunlarla beraber güvenlik personelimiz memurlarımızla beraber kimlik sorgulaması yapıyor. Kimliğini gösteremeyen bir yabancıyı nezaketen araçta misafir ediyoruz. Parmak izini alıyoruz. Sorgulama yapıyoruz. Üzerinde pasaport veya ikamet kartı yok ama kaydı çıkıyor. Anlayışı için teşekkür ediyoruz. Ama yoksa düzensiz göçmen olduğunu anlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Bakan Yerlikaya,138 bin 356 düzensiz göçmeni bu şekilde bulduklarını ve 1 milyon 581 bin 27 kişinin sorgulandığının altını çizdi.

Arnavutköy'de 1500 kişi kapasiteli geri gönderme merkezi olduğunu ve düzensiz göçmen ise buraya gönderdiklerini, suç işlediğine dair bir tespit varsa emniyet veya jandarmaya gönderdiklerini belirtti.

Bununla birlikte Yerlikaya, 1 Haziran 2023 sonrası, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş yapan Suriyeli sayısının 160 bin 236 olduğunun altını çizdi.

ASAYİŞ OLAYLARI

Mal varlığına karşı işlenen suçların yüzde 28,6 azaldığını belirten Yerlikaya, "Aydınlatma oranını yüzde 78'e çıkardık. Konut dokunulmazlığının ihlali, kasten öldürme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma... Her birinde azalma var. Hırsızlık vakaları yüzde 55 azaldı." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da 57 bin polisin olduğunu ve önümüzde dönemlerde 60 binin üzerine çıkaracaklarının altını çizen Yerlikaya, devriye sayısının ve hizmetlerin çok daha yukarıya çıkacağını belirtti.

"İstanbul'da evden hırsızlık, günde 23 iken 12'ye düştü. Kapkaç günde 3'ten 1'e düştü." diyen Yerlikaya, "Aydınlatma durumumuzu İstanbul'u yüzde 80'e getirdik." dedi.

Ayrıca Bakan Yerlikaya, İstanbul'un suç ortalamasının Türkiye ortalamasından daha iyi olduğunun altını çizdi.