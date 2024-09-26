Beşiktaş'tan Avrupa Ligi'ne tatsız başlangıç

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Ajax'a 4-0 mağlup oldu. Ajax'ın gollerini Fitz-Jim, Godts ve Taylor kaydetti. Beşiktaş, bir sonraki maçında Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak.

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Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Hollanda temsilcisi Ajax'a konuk oldu. Siyah-beyazlı ekip sahadan 4-0 mağlup ayrıldı.

Ajax'ın gollerini 31. dakikada Kian Fitz-Jim, 51 ile 73. dakikada Mika Godts ve 55. dakikada Kenneth Taylor kaydetti.

Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin 2. haftasında 3 Ekim Perşembe günü sahasında Eintracht Frankfurt'u konuk edecek, Ajax ise aynı gün Slavia Prag deplasmanına konuk olacak.

Ajax - Beşiktaş maçının önemli anları

Karşılaşma sona erdi.

90'Maçın sonuna 3 dakika ilave edildi.

88'Maçta tempo düştü.

78'Beşiktaş bu bölümde top tutamıyor.

76'Rashica'nın sağ kanattan yaptığı ortayı kaleci Pasveer kontrol etti.

73'GOL! Ajax, Beşiktaş karşısında Godts'la dördüncü golü buldu.

65'Beşiktaş'ta hücuma çıkan Masuaku'nun ortası sağ kanata açıldı. Topa kimse dokunamadı.

59'Al Musrati'nin savunma arkasına gönderdiği uzun topa hareketlenen Gedson, bu topu yakalayamadı.

55'GOL! Ajax, Kenneth Taylor'un ceza sahası dışından attığı golle farkı 3'e çıkardı.

51'GOL! Ajax, Godts'un golüyle farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan ceza sahasına kat eden Traore, soldaki boşluğu iyi gördü. Ceza sahasında topu alan Godts, Mert'in soluna düzgün bir plase ile golü buldu.

49'Masuaku'nun sol kanattan içeri yaptığı orta doğrudan Ajax kalecisi Pasveer'e gitti.

46'Maçta ikinci yarı başladı.

Maçta ilk yarı tamamlandı.

45'İlk yarının sonuna 2 dakikalık kayıp zaman işareti geldi.

43'Rafa topu ileri taşıdı ve ceza alanının önünde Mustafa'yı topla buluşturdu. Mustafa, tekrar ceza sahasına koşu gösteren Rafa'ya pasını göndermek istedi ama savunma araya girdi.

39'Ajax sağdan etkili oldu. Renshc, ceza sahasına ortaladı. Paulista'nın ters vuruşunda top kaleye yöneldi, korner.

35'Rakip yarı alanda topla buluşan Al Musrati, şut açısını bulduktan sonra direkt kaleyi düşündü. Meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

31'GOL! Ajax, Fitz-Jim'in golüyle maçta öne geçti. Çıkarken kaybedilen topta ceza sahasına giren Ajax'ta, Fitz-Jim'in çaprazdan şutu ağlara gitti.

28'Sol kanatta topla buluşan Masuaku, rakibiyle bire bir oynadı ve çizgiye inerek içeri orta yapmak istedi. Savunmaya çarpan top dışarı gitti. Korner.

24'Beşiktaş Gedson ile atağa hızlı çıktı. Portekizli oyuncunun Mustafa'ya attığı pasta defans araya girdi.

17'HARİKASIN MERT! Beşiktaş ceza sahasında tehlike oluşturan Ajax'ta, Mika Godts'un ceza sahasının solundan çektiği şutu Mert harika çıkardı. Dönen topa Fitz-Jim hamle yaptı meşin yuvarlak direkten dışarı gitti.

14'Bertrand Traore sağ kanattan uzak noktaya ortasını gönderdi. Kafayla indirilen topta Mert topu kontrol etti.

10'Gedson'un pası ile sol kanattan topa hareketlenen Rafa Silva, topu kurtarmak istedi fakat savunma yatarak müdahalede bulundu.

9'Ajax, rakip yarı alanda boşluk arıyor.

7'Orta alanda Rashica, çalımlarla topu rakip yarı alana taşımak isterken yerde kaldı. Ama hakem pozisyona yakın, oyun devam ediyor.

2'Maçın hemen başında Beşiktaş, Mustafa ile ceza sahasına girdi. Genç oyuncunun sol çaprazdan şutunda top dışarı çıktı.

1'Maçta ilk düdük geldi ve karşılaşma başladı.

Ajax - Beşiktaş ilk 11'ler

AJAX: Pasveer, Rensch, Sutalo, Baas, Hato, Fitz-Jim, Henderson, Taylor, Traore, Godts, Brobbey.

BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Onana, Al Musrati, Rashica, Gedson, Rafa, Mustafa Hekimoğlu.