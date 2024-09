Jose Mourinho'dan maç sonu açıklamalar

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ı 2-1 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Mourinho, ilk yarıda rakiplerinin baskısını kıramadıklarını belirtti.

Konuk ekibin kendilerini sürekli hataya zorladığını aktaran Portekizli teknik adam, "İlk yarıda onların baskılarını kıramadık. Kısa oyun kurmaya çalıştığımızda bizi hataya zorladılar. Uzun topta Nesyri zorluk yaşadı çünkü rakip savunmacı 2 metre boyunda. İki kanattan yeteri kadar gelemedik. İlk golden sonra bu durum değişti. İkinci yarıda daha da değişti. İkinci yarıya çok iyi başladık. İyi pozisyonlar ürettik. Ardından 2-0'dan sonra maçın bittiğini düşündük ama maç, hakemin son düdüğüyle biter. O sıra konsantrasyonumuzu kaybettik ve rahat davranarak son dakikaları kendimiz için biraz zora soktuk." diye konuştu.

Gelişmek için her gün çalıştıklarını anlatan Mourinho, şöyle devam etti:

"Şükürler olsun ki sadece 2 maç kaybettik bu süreçte, Lille ve Galatasaray'a karşı. Sizin anlattığınız şekilde bakınca çok daha fazla maç kaybetmişiz gibi duruyor. Gelişmemiz gerektiğine katılıyorum, her gün bunun için çalışıyoruz. Mourinho etkisi dediğiniz şey, kupalar kazanmaktır. Biz eylül ayında bunu yapamayız çünkü bu zamanda kaldırılacak bir kupa yok, bu etkiyi nasıl görebilirsiniz. Gittiğim her kulüpte kupalar kazandım. Her kulüpte yarattığım efekt bu."



Futbolun duygusal tarafını anladığını dile getiren tecrübeli teknik adam, "Vücut dili konusunda uzman değilim ama futbolun duygusal tarafının farkındayım. Bazı oyuncular diğerlerine göre baskının üzerinden daha iyi gelebiliyor. Bazı kültürler zorlukların üzerinden gelmenizi sağlayabiliyor, bazıları ise sizi aşağı çekebiliyor. Stada gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum çünkü oyunculara destek verdiler. Bu maçın bizim için 2 tarafı vardı. Avrupa Ligi'ne iyi başlamak, yeni formatta kaç puan almamız gerektiğini bilmiyoruz. İkinci taraf ise önemli bir mağlubiyetten sonra ilk maçın zorluğu önemliydi. Ben futbolun duygusal tarafını görebiliyorum. Dans yarışmasında jüri üyesi değilim, ben teknik direktörüm ve duygusal yönünü çok iyi biliyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Mourinho, En-Nesyri'nin performansına ilişkin bir soruya "Nesyri'nin performansı takımın performansı gibiydi. Harika değildi ama pozitifti. Takım da harika değildi ama maçın kazanılması için yeterliydi. Nesyri bize yeterli katkıyı verdi. Dzeko'nun oyuna girdiği süreç, topu tutmamızın gerektiği bir dönemdi. Gol atmasını istiyoruz, kendisi de istiyor ve o goller gelecek." yanıtını verdi.

Mourinho, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Taraftarların düşünce yapısında sizlerin etkisi olduğunu düşünüyorum. Sizin iş yapış şeklinizle alakalı olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda değişmesi gereken belki sizlersinizdir. Siz kaç saat çalışıyorsunuz bilmiyorum ama ben günde minimum 12 saat çalışıyorum. İstanbul güzel şehir ama ben buraya çalışmaya geldim. Zaman zaman başarılı olurum zaman zaman olamam ama her zaman şunu anlatmaya çalışırım, işler iyi gittiği zaman bu sizi aya çıkarmaz, kötü gittiğinde ise cehenneme göndermez. Bu, benim felsefemdir. Ben kariyerimde 26 tane kupa kazandım. 5,5 Avrupa kupası kazandım. Buçuk diyorum çünkü benden çalınan Avrupa kupasını hiçbir zaman unutmayacağım. Ben ve kulüpteki herkes gerçekten çok fazla çalışıyoruz, taraftarlarımız bunu bilmeli."