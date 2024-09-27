Mahmud Abbas BM Genel Kurulu'na seslendi: Gazze'nin tek karışını bile İsrail'e vermeyeceğiz

ABD'nin New York kentindeki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda konuşma yapan Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud, "Gazze'nin tek karışını bile İsrail'in almasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Abone ol

Abbas, Gazze Şeridi'ndeki savaşın bitmesi çağrısında bulundu.

İsrail'in "soykırım yaptığını" ve Gazze'yi neredeyse tamamen yok ettiğini söyleyen Abbas, Gazze'nin artık yaşamaya uygun bir yer olmaktan çıktığını dile getirdi.

Abbas, "Bu delilik sona ermeli. Tüm dünya halkımıza yapılanlardan sorumludur" dedi.



Kürsüye alkışlarla çıkan Abbas, konuşmasının başında üç kez üst üste, "Terk etmeyeceğiz, terk etmeyeceğiz, terk etmeyeceğiz" dedi.

Abbas, "Filistin bizim yurdumuz. Babalarımızın, dedelerimizin yurdu. Bizim kalacak. Orayı terk edecek birileri varsa, o da işgalcilerdir" diye konuştu.

Filistinli otoritelere göre 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 41 binden fazla kişi öldürüldü. 2,3 milyon nüfuslu Gazze'de yaşayanların büyük kısmı yerlerinden edildi ve açlık tehdidi altında yaşıyor.

Abbas, Gazze'de taraflar arasında kapsamlı ve kalıcı bir ateşkes için çağrıda bulunurken, Batı Şeria ve Doğu KUdüs'te Yahudi yerleşimcilerin saldırılarının da durmasını istedi.

"Tampon bölgelerin kurulmasını ve Gazze'nin parçalanmasını reddediyoruz" diyen Abbas, Gazze'de "bir santimetrenin bile alınmasına" izin vermeyeceklerini kaydetti.

Filistin Yönetimi'nin Gazze Şeridi'nde sınır kontrolleri dahil tüm yetkiyi kurması gerektiğini söyleyen Abbas, bu yolla savaş bitiminde seçimlerin de yapılabileceğini dile getirdi.

İsrail'in BM elçisi Danny Danon Abbas'ın konuşmalarına yanıt vererek, Abbas'ın yalnızca BM karşısında barışla ilgili konuştuğunu ve Filistin liderinin 7 Ekim'de Hamas'ın saldırılarını kınamadığını söyledi.