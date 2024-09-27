BIST 9.829
DOLAR 34,18
EURO 38,17
ALTIN 2.934,65
HABER /  DÜNYA

Mahmud Abbas BM Genel Kurulu'na seslendi: Gazze'nin tek karışını bile İsrail'e vermeyeceğiz

Mahmud Abbas BM Genel Kurulu'na seslendi: Gazze'nin tek karışını bile İsrail'e vermeyeceğiz

ABD'nin New York kentindeki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda konuşma yapan Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud, "Gazze'nin tek karışını bile İsrail'in almasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Abone ol

Abbas, Gazze Şeridi'ndeki savaşın bitmesi çağrısında bulundu.
İsrail'in "soykırım yaptığını" ve Gazze'yi neredeyse tamamen yok ettiğini söyleyen Abbas, Gazze'nin artık yaşamaya uygun bir yer olmaktan çıktığını dile getirdi.

Abbas, "Bu delilik sona ermeli. Tüm dünya halkımıza yapılanlardan sorumludur" dedi.

Kürsüye alkışlarla çıkan Abbas, konuşmasının başında üç kez üst üste, "Terk etmeyeceğiz, terk etmeyeceğiz, terk etmeyeceğiz" dedi.

Abbas, "Filistin bizim yurdumuz. Babalarımızın, dedelerimizin yurdu. Bizim kalacak. Orayı terk edecek birileri varsa, o da işgalcilerdir" diye konuştu.

Filistinli otoritelere göre 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 41 binden fazla kişi öldürüldü. 2,3 milyon nüfuslu Gazze'de yaşayanların büyük kısmı yerlerinden edildi ve açlık tehdidi altında yaşıyor.

Abbas, Gazze'de taraflar arasında kapsamlı ve kalıcı bir ateşkes için çağrıda bulunurken, Batı Şeria ve Doğu KUdüs'te Yahudi yerleşimcilerin saldırılarının da durmasını istedi.

"Tampon bölgelerin kurulmasını ve Gazze'nin parçalanmasını reddediyoruz" diyen Abbas, Gazze'de "bir santimetrenin bile alınmasına" izin vermeyeceklerini kaydetti.

Filistin Yönetimi'nin Gazze Şeridi'nde sınır kontrolleri dahil tüm yetkiyi kurması gerektiğini söyleyen Abbas, bu yolla savaş bitiminde seçimlerin de yapılabileceğini dile getirdi.

İsrail'in BM elçisi Danny Danon Abbas'ın konuşmalarına yanıt vererek, Abbas'ın yalnızca BM karşısında barışla ilgili konuştuğunu ve Filistin liderinin 7 Ekim'de Hamas'ın saldırılarını kınamadığını söyledi.

ÖNCEKİ HABERLER
UEFA Avrupa Ligi'nde toplu sonuçlar
UEFA Avrupa Ligi'nde toplu sonuçlar
İsrail ordusu, Gazze’de Şeridi'nde engelli iki çocuklu 4 kişilik bir aileyi yok etti
İsrail ordusu, Gazze’de Şeridi'nde engelli iki çocuklu 4 kişilik bir aileyi yok etti
Kredi kartlarında yeni dönem! Resmen açıklandı...
Kredi kartlarında yeni dönem! Resmen açıklandı...
Eski Fenerbahçeli futbolcu Serhat Akın'a silahlı saldırı
Eski Fenerbahçeli futbolcu Serhat Akın'a silahlı saldırı
Fenerbahçeli Nigel Hayes-Davis'ten skandal soykırım paylaşımı
Fenerbahçeli Nigel Hayes-Davis'ten skandal soykırım paylaşımı
İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 1540 kişi öldü
İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 1540 kişi öldü
Beşiktaş'tan Avrupa Ligi'ne tatsız başlangıç
Beşiktaş'tan Avrupa Ligi'ne tatsız başlangıç
Biden ve Zelenskiy Beyaz Saray'da bir arada
Biden ve Zelenskiy Beyaz Saray'da bir arada
Netanyahu'dan Lübnan için savaş duyurusu
Netanyahu'dan Lübnan için savaş duyurusu
Bakan Yerlikaya: Göçü kaynağında çözme stratejisi yürütüyoruz
Bakan Yerlikaya: Göçü kaynağında çözme stratejisi yürütüyoruz
Selçuk Bayraktar: Bizler TAKOZ'ları kaldırıp tarih yazacağız
Selçuk Bayraktar: Bizler TAKOZ'ları kaldırıp tarih yazacağız
Morinho, F.Bahçe'nin başında Avrupa'da rekor kırdı
Morinho, F.Bahçe'nin başında Avrupa'da rekor kırdı