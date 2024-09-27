Fenerbahçe Kulübü, eski futbolcusu Serhat Akın'a yapılan saldırıyı kınadı

Fenerbahçe Kulübü, eski futbolcusu Serhat Akın'a yapılan silahlı saldırıyı kınadı.

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Eski futbolcumuz Serhat Akın’a yapılan silahlı saldırıyı kınıyoruz. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz. Faillerin en kısa sürede adalet önünde hesap vermesini bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve futbol yorumcusu Serhat Akın, Beykoz'da uğradığı silahlı saldırıda ayağından yaralanmıştı. Akın, saldırının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar, son sözümüz Fenerbahçe." ifadelerini kullanmıştı.