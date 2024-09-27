Yaklaşık üç yılın en düşüğü: Dış ticaret açığı ağustosta geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,7 azalarak 8,7 milyar dolardan, 5 milyar dolara geriledi. Dış ticaret açığı aylık bazda Ekim 2021 sonrası en düşük seviyeye indi.

Abone ol

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2024 yılı Ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 artarak 22 milyar dolar, ithalat yüzde 10,7 azalarak 27 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Ağustos ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,7 azalarak 8,7 milyar dolardan, 5 milyar dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Ağustos ayında yüzde 71,2 iken, 2024 Ağustos ayında yüzde 81,5'e yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2024 Ağustos ayında yüzde 2,5 artarak 19,7 milyar dolardan, 20,2 milyar dolara yükseldi.

Bloomberg’te yer alan habere göre, Ağustos ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 5,6 azalarak 21,7 milyar dolardan, 20,5 milyar dolara geriledi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Ağustos ayında 302 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 1,7 azalarak 40,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 98,5 oldu.

Ocak-Ağustos döneminde dış ticaret açığı yüzde 33,5 azalarak 82,6 milyar dolardan, 54,9 milyar dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Ocak-Ağustos döneminde yüzde 66,6 iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 75,7'ye yükseldi.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 artarak 170,8 milyar dolar, ithalat yüzde 8,6 azalarak 225,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.