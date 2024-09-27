BIST 9.748
DOLAR 34,18
EURO 38,07
ALTIN 2.930,37
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

ABD'de bir mahkum daha tartışmalı azot gazı yöntemiyle infaz edildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
ABD'de bir mahkum daha tartışmalı azot gazı yöntemiyle infaz edildi

ABD'nin Alabama eyaletinde Alan Eugene Miller adlı bir mahkum, "azot hipoksisi" olarak bilinen tartışmalı infaz yöntemiyle idam edilen ikinci kişi oldu.

Abone ol

59 yaşındaki Miller dün gece sedyeye bağlandı ve yüzüne takılan maske aracılığıyla azot gazı verilerek infaz edildi.

Azot gazıyla infaz yöntemine tanıklık etmesine izin verilen bir muhabire göre, Miller sedyede yaklaşık iki dakika boyunca titreyerek sarsılmayı sürdürdü. Miller, ayrıca ölmeden önce yaklaşık altı dakika nefes alma sorunu yaşadı.

Son ana kadar masum olduğunu savunan Miller, yüzünü örten maskenin ardından son sözlerinde "Burada olmak için hiçbir şey yapmadım." ifadesini kullandı.

ABD
ÖNCEKİ HABERLER
TFF resmen açıkladı! Süper Lig'de yeni sezonun ismi Şamil Ekinci oldu
TFF resmen açıkladı! Süper Lig'de yeni sezonun ismi Şamil Ekinci oldu
Fitch, 8 büyükşehir belediyesi ve Türkiye Varlık Fonu’nun kredi notunu yükseltti
Fitch, 8 büyükşehir belediyesi ve Türkiye Varlık Fonu’nun kredi notunu yükseltti
5 yıllık sevgiliden akılalmaz şantaj! Evlilik hayali kuran adamın hayatı kabusa döndü: Yatak odasında videoları çekildi
5 yıllık sevgiliden akılalmaz şantaj! Evlilik hayali kuran adamın hayatı kabusa döndü: Yatak odasında videoları çekildi
İstanbul'un bazı bölgelerinde sis etkili oldu
İstanbul'un bazı bölgelerinde sis etkili oldu
Zafer Şahin'den dikkat çeken 'Mansur Yavaş' yazısı: Bu CHP’nin adayı olamaz
Zafer Şahin'den dikkat çeken 'Mansur Yavaş' yazısı: Bu CHP’nin adayı olamaz
Akaryakıtta tabela yine değişti, zam geldi! İşte güncel fiyatlar
Akaryakıtta tabela yine değişti, zam geldi! İşte güncel fiyatlar
Serhat Akın'ın vurulmadan önceki sözleri gündem oldu! "Adam tuttular, beni indirecekler"
Serhat Akın'ın vurulmadan önceki sözleri gündem oldu! "Adam tuttular, beni indirecekler"
Fatih Portakal ben de kullanıyorum, hepimiz tehlikedeyiz dedi duyurdu
Fatih Portakal ben de kullanıyorum, hepimiz tehlikedeyiz dedi duyurdu
PFDK, Süper Lig'den 7 kulübe para cezası verdi
PFDK, Süper Lig'den 7 kulübe para cezası verdi
Terör örgütüne Gürz-17 operasyonu! Mağara ve sığınaklar yerle bir edildi
Terör örgütüne Gürz-17 operasyonu! Mağara ve sığınaklar yerle bir edildi
Fenerbahçe Kulübü, eski futbolcusu Serhat Akın'a yapılan saldırıyı kınadı
Fenerbahçe Kulübü, eski futbolcusu Serhat Akın'a yapılan saldırıyı kınadı
Ekrem İmamoğlu'ndan 'ahmak' davası açıklaması: Dedikodular kulağımıza geliyor
Ekrem İmamoğlu'ndan 'ahmak' davası açıklaması: Dedikodular kulağımıza geliyor