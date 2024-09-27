ABD'de bir mahkum daha tartışmalı azot gazı yöntemiyle infaz edildi

ABD'nin Alabama eyaletinde Alan Eugene Miller adlı bir mahkum, "azot hipoksisi" olarak bilinen tartışmalı infaz yöntemiyle idam edilen ikinci kişi oldu.

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59 yaşındaki Miller dün gece sedyeye bağlandı ve yüzüne takılan maske aracılığıyla azot gazı verilerek infaz edildi.

Azot gazıyla infaz yöntemine tanıklık etmesine izin verilen bir muhabire göre, Miller sedyede yaklaşık iki dakika boyunca titreyerek sarsılmayı sürdürdü. Miller, ayrıca ölmeden önce yaklaşık altı dakika nefes alma sorunu yaşadı.

Son ana kadar masum olduğunu savunan Miller, yüzünü örten maskenin ardından son sözlerinde "Burada olmak için hiçbir şey yapmadım." ifadesini kullandı.