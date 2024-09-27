BIST 9.753
DOLAR 34,18
EURO 38,08
ALTIN 2.928,42
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul'un bazı bölgelerinde sis etkili oldu

İstanbul'un bazı bölgelerinde sis etkili oldu

İstanbul'un bazı bölgelerinde sabah saatlerinden itibaren sis etkili oldu.

Abone ol

Kentte sabahın ilk ışıklarıyla etkili olmaya başlayan sis, Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe ilçeleri ile Sarıyer ve Kağıthane'nin bir kısmında yer yer etkisini gösterdi.

TEM Otoyolu Kavacık mevkisi ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yoğunlaşan sis bulutu nedeniyle sürücüler kontrollü ilerledi.

Sis sebebiyle deniz seferlerinde herhangi bir aksama yaşanmadı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulamasına göre kent genelindeki trafik yoğunluğu saat 07.50 itibarıyla yüzde 47 olarak ölçüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Zafer Şahin'den dikkat çeken 'Mansur Yavaş' yazısı: Bu CHP’nin adayı olamaz
Zafer Şahin'den dikkat çeken 'Mansur Yavaş' yazısı: Bu CHP’nin adayı olamaz
Akaryakıtta tabela yine değişti, zam geldi! İşte güncel fiyatlar
Akaryakıtta tabela yine değişti, zam geldi! İşte güncel fiyatlar
Serhat Akın'ın vurulmadan önceki sözleri gündem oldu! "Adam tuttular, beni indirecekler"
Serhat Akın'ın vurulmadan önceki sözleri gündem oldu! "Adam tuttular, beni indirecekler"
Fatih Portakal ben de kullanıyorum, hepimiz tehlikedeyiz dedi duyurdu
Fatih Portakal ben de kullanıyorum, hepimiz tehlikedeyiz dedi duyurdu
PFDK, Süper Lig'den 7 kulübe para cezası verdi
PFDK, Süper Lig'den 7 kulübe para cezası verdi
Terör örgütüne Gürz-17 operasyonu! Mağara ve sığınaklar yerle bir edildi
Terör örgütüne Gürz-17 operasyonu! Mağara ve sığınaklar yerle bir edildi
Fenerbahçe Kulübü, eski futbolcusu Serhat Akın'a yapılan saldırıyı kınadı
Fenerbahçe Kulübü, eski futbolcusu Serhat Akın'a yapılan saldırıyı kınadı
Ekrem İmamoğlu'ndan 'ahmak' davası açıklaması: Dedikodular kulağımıza geliyor
Ekrem İmamoğlu'ndan 'ahmak' davası açıklaması: Dedikodular kulağımıza geliyor
Kredi kartı borçlarına yapılandırmaya gidildi! Resmi Gazete'de yayımlandı
Kredi kartı borçlarına yapılandırmaya gidildi! Resmi Gazete'de yayımlandı
Jose Mourinho'dan maç sonu açıklamalar
Jose Mourinho'dan maç sonu açıklamalar
Mahmud Abbas BM Genel Kurulu'na seslendi: Gazze'nin tek karışını bile İsrail'e vermeyeceğiz
Mahmud Abbas BM Genel Kurulu'na seslendi: Gazze'nin tek karışını bile İsrail'e vermeyeceğiz
UEFA Avrupa Ligi'nde toplu sonuçlar
UEFA Avrupa Ligi'nde toplu sonuçlar