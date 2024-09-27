Zafer Şahin'den dikkat çeken 'Mansur Yavaş' yazısı: Bu CHP’nin adayı olamaz

Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığı için ismi konuşulmaya devam ederken Milliyet yazarı Zafer Şahin'in yazısı dikkatleri çekiyor. "Bu CHP’nin adayı Yavaş olamaz" diyen Şahin, Yavaş'ın anketlerde önde çıkmasının CHP içinde bir önemi olmadığını söyledi.

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Gazeteci Zafer Şahin, Yavaş'ın CHP ile yollarının ayrılmasının kaçınılmaz göründüğünü söyledi. CHP'nin cumhurbaşkanı adayını partinin yetkili kurullarının belirleyeceğini söyleyen Şahin, "Orada da Yavaş’ın hiçbir ağırlığı, etkinliği yok.Çünkü partinin an itibariyle iki sahibi var: Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel…" ifadelerini kullandı. Şahin yazısında şunları kaydetti:

"Bu CHP’nin adayı Yavaş olamaz"

Yazının başlığındaki ifade bana ait değil.

Hangi CHP’li ile konuşsanız size sohbetin sonunda söyledikleri genelde bu oluyor.

Anketlerde önde çıkmasının, en yakın rakibine hatırı sayılır fark atmasının CHP elitleri için bir önemi yok. O sebeple kendisi ve medyadaki iyi adamları ne kadar aksini söylese de günün sonunda CHP ile yollarının ayrılması kaçınılmaz görünüyor.

Çünkü CHP’nin cumhurbaşkanı adayını anketler değil partinin yetkili kurulları belirleyecek. Orada da Yavaş’ın hiçbir ağırlığı, etkinliği yok.

Çünkü partinin an itibariyle iki sahibi var: Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel…

CHP’nin uzun yıllar sonra yerelde iktidar olduğu, anketlerde iktidar partisinin önünde göründüğü bir konjonktürde kimse cumhurbaşkanı adaylığını altın tepsi içinde mahalleye dışardan gelen Mansur Yavaş’a sunmaz. Sunmayacak da.

İmamoğlu’nun YSK üyelerine hakaret suçlamasıyla yargılandığı davada verilen “siyasi yasak” kararının onanması durumunda CHP’deki adaylık mücadelesi daha da hız kazanacak.

Parti içindeki bir kanat siyasi yasak gelmesi durumunda “Hiç beklemeden İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı ilan edilmeli ” tezinin altını doldurmaya çalışıyor. Özgür Özel ve ekibi ise şimdilik “Bekle gör” politikası uyguluyor.

Özel her ne kadar “Teknik direktör penaltı atmaz; en doğru oyuncuya attırır” dese de bir karambol anında topun başına geçmeye en yakın isim.

İmamoğlu’nun siyaset yasağı alması durumunda Özel’in söylemlerinin nasıl değişeceğini hep birlikte göreceğiz.

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