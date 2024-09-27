Akaryakıtta tabela yine değişti, zam geldi! İşte güncel fiyatlar

24 Eylül Salı günü itibarıyla benzine 1 lira 20 kuruşluk bir zam yapılmıştı. Yapılan bu zammın ardından bugün ise motorin fiyatına 90 kuruşluk bir zam geldi. Peki akaryakıt tabelaları bugün nasıl bir değişimle başladı? İşte cevabı...

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Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, düşük petrol üretimi ve Ortadoğu'daki gerginlikler nedeniyle akaryakıt tabelalarında değişim hız kesmiyor.

Bu hafta iki kere fiyat değişimi yaşayan akaryakıt fiyatlarında ilk önce benzine 1 lira 20 kuruşluk za gelmişti. Bugün ise motorin fiyatlarına 90 kuruşluk bir zam geldi.

AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası güncel akaryakıt fiyatları:



Benzin: 42,74 TL

Motorin: 42,65 TL

LPG: 25,05 TL

İstanbul Anadolu Yakası güncel akaryakıt fiyatları:



Benzin: 42,61 TL

Motorin: 42,59 TL

LPG: 24,55 TL

Ankara güncel akaryakıt fiyatları:



Benzin: 43,09 TL

Motorin: 43,12 TL

LPG: 24,99 TL

İzmir güncel akaryakıt fiyatları:



Benzin: 43,53 TL

Motorin: 43,63 TL

LPG: 24,61 TL