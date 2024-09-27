Fitch, 8 büyükşehir belediyesi ve Türkiye Varlık Fonu’nun kredi notunu yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye Varlık Fonu ve 8 büyükşehir belediyesinin kredi notunu yükseltti.

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Fitch'ten yapılan açıklamaya göre Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Manisa, Mersin ve Muğla Büyükşehir Belediyelerinin uzun vadeli yabancı ve yerel para cinsinden tahvil temerrüt notları (IDR) "B+"dan "BB-"ye çıkarıldı. Kredi notlarının görünümü ise "durağan" olarak belirlendi.

İstanbul’un kıdemli teminat notu da yükseldi

Fitch, İstanbul'un kıdemli teminatsız notunu da "B+"dan "BB-"ye yükseltti.

Fitch ayrıca Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) uzun vadeli yabancı ve yerel para birimi tahvil ihraççı temerrüt notlarını (IDR) "durağan" görünüm ile "B+"dan "BB-"ye yükseltti.