BIST 9.753
DOLAR 34,18
EURO 38,08
ALTIN 2.928,42
HABER /  SPOR

TFF resmen açıkladı! Süper Lig'de yeni sezonun ismi Şamil Ekinci oldu

TFF resmen açıkladı! Süper Lig'de yeni sezonun ismi Şamil Ekinci oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 2024-2025 sezonunun Trabzonspor'un efsane başkanı 'Şamil Ekinci' ismiyle oynanacağı duyuruldu. İşte detaylar...

Abone ol

TFF, Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun Trabzonspor'un efsane başkanı 'Şamil Ekinci' ismiyle oynanacağını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu yaptığı değerlendirmede, Trendyol Süper Lig'in Türk futboluna unutulmaz katkılarda bulunan futbol adamları ve eski millî futbolcuların anısına oynanması uygulaması kapsamında, ligin kalan haftalarının "2024-2025 Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu" olarak oynatılmasına karar vermiştir.

Türk futboluna değerli katkılarda bulunan Şamil Ekinci, Trabzonspor'da 5 sezon süren başkanlığı döneminde 4 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Başbakanlık Kupası sevinci yaşamıştı.

Merhum Şamil Ekinci'ye bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları, sevenleri ve başta Trabzonspor olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz."

Mustafa Şamil Ekinci kimdir?

Mustafa Şamil Ekinci, aslen Kırşehirli olup 2 Haziran 1941'de doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Ekinci, ailesinin Trabzon'da fabrika kurma girişimi ile Trabzon'a yerleşmiş ve burada uzun yıllar iş hayatına devam etmiştir. Çeşitli ticari işletmeler açan Ekinci, Trabzonspor'a olan katkılarıyla da tanınır.

1975-1980 yılları arasında Trabzonspor'da başkanlık yapan Ekinci, bu dönemde kulübe 4 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Başbakanlık Kupası kazandırdı. Ayrıca, 1983-1985 yılları arasında Divan Kurulu Başkanlığı yapmış ve Faruk Özak'ın yönetiminde başkan yardımcılığı görevinde de bulunmuştur.

Trabzonspor'un tarihindeki başarılarının sergilendiği müzeye 2011 yılında "Mustafa Şamil Ekinci" ismi verilmiş ve bu, Ekinci'nin hayatında aldığı en büyük hediye olarak nitelendirilmiştir.

TFF
ÖNCEKİ HABERLER
Fitch, 8 büyükşehir belediyesi ve Türkiye Varlık Fonu’nun kredi notunu yükseltti
Fitch, 8 büyükşehir belediyesi ve Türkiye Varlık Fonu’nun kredi notunu yükseltti
5 yıllık sevgiliden akılalmaz şantaj! Evlilik hayali kuran adamın hayatı kabusa döndü: Yatak odasında videoları çekildi
5 yıllık sevgiliden akılalmaz şantaj! Evlilik hayali kuran adamın hayatı kabusa döndü: Yatak odasında videoları çekildi
İstanbul'un bazı bölgelerinde sis etkili oldu
İstanbul'un bazı bölgelerinde sis etkili oldu
Zafer Şahin'den dikkat çeken 'Mansur Yavaş' yazısı: Bu CHP’nin adayı olamaz
Zafer Şahin'den dikkat çeken 'Mansur Yavaş' yazısı: Bu CHP’nin adayı olamaz
Akaryakıtta tabela yine değişti, zam geldi! İşte güncel fiyatlar
Akaryakıtta tabela yine değişti, zam geldi! İşte güncel fiyatlar
Serhat Akın'ın vurulmadan önceki sözleri gündem oldu! "Adam tuttular, beni indirecekler"
Serhat Akın'ın vurulmadan önceki sözleri gündem oldu! "Adam tuttular, beni indirecekler"
Fatih Portakal ben de kullanıyorum, hepimiz tehlikedeyiz dedi duyurdu
Fatih Portakal ben de kullanıyorum, hepimiz tehlikedeyiz dedi duyurdu
PFDK, Süper Lig'den 7 kulübe para cezası verdi
PFDK, Süper Lig'den 7 kulübe para cezası verdi
Terör örgütüne Gürz-17 operasyonu! Mağara ve sığınaklar yerle bir edildi
Terör örgütüne Gürz-17 operasyonu! Mağara ve sığınaklar yerle bir edildi
Fenerbahçe Kulübü, eski futbolcusu Serhat Akın'a yapılan saldırıyı kınadı
Fenerbahçe Kulübü, eski futbolcusu Serhat Akın'a yapılan saldırıyı kınadı
Ekrem İmamoğlu'ndan 'ahmak' davası açıklaması: Dedikodular kulağımıza geliyor
Ekrem İmamoğlu'ndan 'ahmak' davası açıklaması: Dedikodular kulağımıza geliyor
Kredi kartı borçlarına yapılandırmaya gidildi! Resmi Gazete'de yayımlandı
Kredi kartı borçlarına yapılandırmaya gidildi! Resmi Gazete'de yayımlandı