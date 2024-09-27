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Erdoğan ile Esad görüşecek mi? Suriye'den skandal açıklama

Erdoğan ile Esad görüşecek mi? Suriye'den skandal açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suriyeli mevkidaşı Beşar Esad ile ilişkileri 'normalleştirmek' için bir araya gelme çağrısına Suriye'den skandal açıklamalı bir cevap geldi. Esad'ın Baş Danışmanı Buseyna Şaban, Umman ziyareti sırasında Türkiye ile masaya oturmayacaklarını söyledi. 

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​, geçtiğimiz cumartesi günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Toplantısı için ABD​'ye gitmeden önce dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Türkiye ile Suriye​ arasındaki ilişkileri normalleştirmek amacıyla Beşar Esad​ ile görüşmek istedik. Şimdi karşı tarafın cevabını bekliyoruz." dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine Suriye'den skandal bir cevap geldi. Beşar Esad'ın Baş Danışmanı Buseyna Şaban, Umman'ı ziyareti sırasında bölgesel gelişmeleri ele aldığı konuşmasında Türkiye​'yle ilişkilere de değindi. 

El Arab'ın haberine göre, Türkiye'nin Suriye'deki askerlerini geri çekme konusunu görüşmeyi reddettiğini söyleyen Şaban, Türkiye ile masaya oturulmayacağını ifade etti. Türkiye'nin Şam'la yakınlaşma konusunu kendi çıkarları için kullandığını iddia eden Şaban, "Türkiye topraklarımızın bir kısmını işgal ediyor ve tehlikeli bir Türkleştirme politikası uyguluyorlar" dedi. 

Sahada herhangi bir değişim olmadığını ifade eden Şaban, ''Geri çekilme prensibini kabul etmedikleri sürece masaya oturmayacağız." ifadelerini kullandı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BMGK'ya katılmak üzere ABD'ye gitmeden önce Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında, Suriye ile normalleşme sürecine dair açıklamalarda bulunmuştu.

Erdoğan, "Suriye dışında milyonlarca insan vatanlarına dönmek için bekliyor. Biz bu konuda çağrımızı yaptık. Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için Beşar Esad ile görüşme irademizi de ortaya koyduk. Biz şimdi karşı taraftan cevap bekliyoruz. Biz buna hazırız. Halkı Müslüman iki ülke olarak bu birlikteliği bir an önce gerçekleştirelim istiyoruz. İki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemde böylesi bir görüşme neticesinde başlar diye inanıyorum" demişti.

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