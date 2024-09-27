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HABER /  EKONOMİ

Ekonomik güven endeksi eylülde arttı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ekonomik güven endeksi eylülde arttı

Ekonomik güven endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 2 artarak 95 oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, ağustosta 93,1 olan endeks, eylülde yüzde 2 artarak 95'e yükseldi.

Aynı dönemde tüketici güven endeksi yüzde 2,4 artışla 78,2'ye çıktı.

Reel kesim (imalat sanayisi) güven endeksi yüzde 1,2 yükselişle 99,2 oldu.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,6 artarak 112,6'ya, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,5 artışla 110,6'ya yükselirken inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,2 azalışla 87,8 değerini aldı.

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