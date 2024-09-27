Cezaevindeki amca Salim Güran hakkında yeni karar!
Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran cinayetinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Soruşturma devam ederken amca Salim Güran'ın hapishanede yüksek güvenlikli izole hücreye alındığı ortaya çıktı. Güran'ın televizyon izleyemediği ve akrabalarıyla görüştürülmediği aktarıldı.
Diyarbakır'da kaybolan küçük Narin Güran'ın kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunmuştu. Narin'in cansız bedeni günler sonra bir derede çuval içerisinden çıkmıştı.
Kan donduran olayda soruşturma devam ederken Narin'in amcası, annesi ve abisi tutuklandı. Baba Arif Güran ifadesinin ardından serbest kalmıştı.
AMCA İLE İLGİLİ YENİ KARAR
Narin olayında Narin'i kimin neden öldürdüğü halen bilinmezken yeni gelişmeler yaşanıyor. Buna göre amca Salim Güran yüksek güvenlikli izole hücreye alındı.
Ayırca, anne Yüksel Güran, abi Enes Güran ve diğer tutuklu isimler de tekli hücrelerde bulunuyor.