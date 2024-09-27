Bitcoin kritik seviyeyi aştı

Bitcoin olumlu ABD istihdam verileri ve Çin'in ek teşvik önlemleri raporlarıyla kritik seviye olan 65 bin doların üzerine çıktı.

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Yeni günde Bitcoin 65 bin 500 dolar, lider altcoin Ethereum 2 bin 660 dolar seviyesinde işlem gördü. Kripto para piyasasının toplam değeri 2,25 trilyon dolar olurken Bitcoin'in piyasa değeri 1,30 trilyon dolara, Ethereum'un piyasa değeri 320 milyar dolara ulaştı.

Dün ABD'deki spot Bitcoin ETF'lerine toplamda 365,7 milyon dolar, spot Ether ETF'lerine de 100 bin dolarlık çıkış oldu.

FED VE ABD SEÇİMLERİ YATIRIMCININ ODAĞINDA

Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimi de kripto varlık piyasasını destekledi. Ayrıca ABD başkan adaylarının kripto hakkındaki olumlu görüşleri de piyasayı destekledi.

ABD başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın kazanması halinde kripto varlık piyasalarına ilişkin olumlu ve destekleyici görüşleri nedeniyle piyasa açısından olumlu fiyatlanması bekleniyor. Kamala Harris de aynı şekilde geçtiğimiz günlerde kripto hakkında konuşmuş ve sektöre destek sözü vermişti.