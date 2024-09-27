Aziz Yıldırım’dan silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın için açıklama

Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım, silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

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“Bir dönem futbol takımımızın formasını terletmiş ve şampiyonluklarımızda emeği geçmiş eski futbolcumuz Serhat Akın’a dün gece yapılan silahlı saldırıyı üzüntüyle öğrendim.

Yapılan bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum.

Devletimizin ilgili birimlerinden beklentim, yapılan bu saldırının faillerinin ve arkasındakilerin hızlıca ortaya çıkarılarak kamuoyuna açıklanması ve gereken cezaları almalarının sağlanmasıdır.

Eski futbolcumuz Serhat Akın’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”

NE OLMUŞTU?

Eski milli futbolcu Serhat Akın, dün Beykoz Kavacık Mahallesi Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak'ta kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Ayağından yaralanan Serhat Akın, özel bir hastanede tedavi altına alındı.