AK Parti'de kimlerin bileti kesilecek? Abdullah Güler Hande Fırat'a açıkladı

Yazar Hande Fırat, AK Parti’de başlayan olağan kongre süreci ve AK Parti'deki değişimle ilgili AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in açıklamalarını yazısına taşıdı.

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AK Parti’de değişim ve kongre süreci resmen başladı. Büyük kongrenin Mayıs ayında tamamlanması beklenirken gözler partideki değişimin nasıl olacağına çevrildi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Hürriyet Gazetesi'nin geleneksel sabah kahvaltısına katıldı, konuya ilişikin açıklamalarda bulundu.

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, Güler'in ziyaretini köşe yazısına taşıdı.

"Kötü örnek olanlar, çakarlı araba vs. kullananlar olabilir"

Güler, "Acil çözüm bekleyen noktalara çözüm üretmekle beraber iyileşmeyi de beraberinde getirmemiz lazım. Kötü örnek olanlar, çakarlı araba vs. kullananlar olabilir. Bu tür yanlışları olan, yorulan arkadaşlarımız için görev değişiklikleri olacaktır" dedi.

Fırat, Güler'in "AK Parti ile CHP'nin parlamenter sisteme dönmek için çalıştığı, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olacağı, Özgür Özel'in ise Başbakanlık koltuğuna oturacağı iddiası"nı kesin bir şekilde yalanladığını yazdı.

Fırat, Güler'in şunları söylediğini aktardı:

"Erdoğan'ın yerine kim gelecek diye bir şey olmaz, bir daha Ahmet Davutoğlu örneği yaşanmaz. 2030'a doğru tüm dünyada yapılan hesaplar var. Bu nedenle de Erdoğan'ın liderliği çok önemli."