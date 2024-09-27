BIST 9.762
DOLAR 34,19
EURO 38,17
ALTIN 2.928,65
HABER /  POLİTİKA  /  AK PARTİ

AK Parti'de kimlerin bileti kesilecek? Abdullah Güler Hande Fırat'a açıkladı

AK Parti'de kimlerin bileti kesilecek? Abdullah Güler Hande Fırat'a açıkladı

Yazar Hande Fırat, AK Parti’de başlayan olağan kongre süreci ve AK Parti'deki değişimle ilgili AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in açıklamalarını yazısına taşıdı.

Abone ol

AK Parti’de değişim ve kongre süreci resmen başladı. Büyük kongrenin Mayıs ayında tamamlanması beklenirken gözler partideki değişimin nasıl olacağına çevrildi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Hürriyet Gazetesi'nin geleneksel sabah kahvaltısına katıldı, konuya ilişikin açıklamalarda bulundu.

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, Güler'in ziyaretini köşe yazısına taşıdı.

"Kötü örnek olanlar, çakarlı araba vs. kullananlar olabilir"

Güler, "Acil çözüm bekleyen noktalara çözüm üretmekle beraber iyileşmeyi de beraberinde getirmemiz lazım. Kötü örnek olanlar, çakarlı araba vs. kullananlar olabilir. Bu tür yanlışları olan, yorulan arkadaşlarımız için görev değişiklikleri olacaktır" dedi.

Fırat, Güler'in "AK Parti ile CHP'nin parlamenter sisteme dönmek için çalıştığı, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olacağı, Özgür Özel'in ise Başbakanlık koltuğuna oturacağı iddiası"nı kesin bir şekilde yalanladığını yazdı.

Fırat, Güler'in şunları söylediğini aktardı:

"Erdoğan'ın yerine kim gelecek diye bir şey olmaz, bir daha Ahmet Davutoğlu örneği yaşanmaz. 2030'a doğru tüm dünyada yapılan hesaplar var. Bu nedenle de Erdoğan'ın liderliği çok önemli."

ÖNCEKİ HABERLER
DEVA Partisi kongreye gidiyor
DEVA Partisi kongreye gidiyor
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den yeni müfredat açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den yeni müfredat açıklaması
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ağustos ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ağustos ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi
Hizbullah İsrail'in kuzeyine füza yağdırdı FADİ 1 füzesi ilk kez kullanıldı
Hizbullah İsrail'in kuzeyine füza yağdırdı FADİ 1 füzesi ilk kez kullanıldı
Aziz Yıldırım’dan silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın için açıklama
Aziz Yıldırım’dan silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın için açıklama
MEB'den bazı kurslara kapatma işlemi
MEB'den bazı kurslara kapatma işlemi
Hepsiburada TEKNOFEST'te teknolojik ürünleriyle dikkat çekecek
Hepsiburada TEKNOFEST'te teknolojik ürünleriyle dikkat çekecek
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan Serhat Akın'a geçmiş olsun mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan Serhat Akın'a geçmiş olsun mesajı
İspanya'da sendikaların çağrısıyla 'Filistin'deki soykırıma karşı' genel grev yapılıyor
İspanya'da sendikaların çağrısıyla 'Filistin'deki soykırıma karşı' genel grev yapılıyor
Kapıcı tazminat davasını kazandı, 7 milyon TL tazminat alacak! Site sakinleri karara isyan etti
Kapıcı tazminat davasını kazandı, 7 milyon TL tazminat alacak! Site sakinleri karara isyan etti
Bakan Mehmet Şimşek: Ülkemizin yatırım çekme potansiyeli yüksek
Bakan Mehmet Şimşek: Ülkemizin yatırım çekme potansiyeli yüksek
Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın eşi o geceyi anlattı telsiz anonsunu duyunca...
Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın eşi o geceyi anlattı telsiz anonsunu duyunca...