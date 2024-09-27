İmamoğlu hakkında çarpıcı iddia! İsmail Küçükkaya 'İki kez teyit ettim' diyerek açıkladı

Halk TV'de İsmail Küçükkaya, CHP'nin hukukçu kurmaylarıyla yaptığı toplantıya katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun flaş talebini açıkladı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu​, hakkında siyasi yasak​ talebiyle açılan davaya ilişkin geçtiğimiz günlerde CHP​'nin hukukçu kurmaylarıyla Beyaz Köşk'te toplantı yapmıştı. İmamoğlu'nun kısa süre kaldığı toplantıda neler konuştuğuna dair gazeteci İsmail Küçükkaya'dan önemli bir iddia geldi. Küçükkaya, İmamoğlu'nun toplantıda kendisi hakkında siyasi yasak ihtimalini dile getirerek, CHP'nin kendisini Cumhurbaşkanı adayı​ olarak göstermesini istediğini söyledi.

İkiz kez teyit ettim diyerek duyurdu

Halk TV'deki sabah programında konuya ilişkin açıklamalar yapan Küçükkaya açıklamasında "İmamoğlu'ndan da bizzat duyyanlardan duydum. Yani İmamoğlu da söylemiş bunu. Demiş ki, ya böylesine bir hukuk dışı girişim var. Beni engellemeye çalışıyorlar. Benim adımımı şimdiden Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklayabilir CHP. Bu konuşulmuş tartışılmış. Ben bunu başkalarından duyuyordum da izliyordum ama İmamoğlu söylemiş mi diye iki ayrı kaynaktan teyit ettim. Evet İmamoğlu bize bunu söyledi. Niye dedim. Niye bunu istiyor? Caydırıcı olur. Türkiye böyle bir hukuksuzluktan kurtulur demiş İmamoğlu. Ama ben bunu doğrusu uygun bir yöntem olarak görmüyorum" ifadelerini kullandı.

Böyle bir şey olmaz

İmamoğlu'nu bu talebine yönelik eleştirilerde de bulunan İsmail Küçükkaya, şunları söyledi: "Ya böyle bir şey olamaz. Bu bence siyasete, siyasetin mantığına, matematiğe, Türkiye psikolojisine falan uygun değil. Hukuka da uygun değil daha. Şimdi düşünsenize seçim ne zaman yapılacak belli değil. Hiçbir şey belli değil. E şimdi CHP böylesine bir durumda adayımız İmamoğlu diyebilir mi? Bu olmaz."