DGS tercih sonuçları açıklandı: DGS tercih sonuçları nereden sorgulanır?

ÖSYM tarafından 2024-DGS yerleştirme sonuçları açıklandı. Binlerce öğrencinin beklediği sonuçlar, ÖSYM'nin sonuç sayfasında erişime açıldı.Abone ol
ÖSYM, 2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığı duyurdu.
ÖSYM tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"18-24 Eylül 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan 2024 Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişim sağlayabilirler. 2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından 27 Eylül 2024 tarihinde saat 10.00 itibariyle açıklandı.
Binlerce öğrencinin beklediği sonuçlar, ÖSYM'nin sonuç sayfasında erişime açıldı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını öğrenmek için "sonuc.osym.gov.tr" adresine giriş yaparak T.C. kimlik numarası ve aday şifrelerini kullanabilirler.