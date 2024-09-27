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Adana'da yaptığı bina 96 kişiye mezar olmuştu! Hasan Alpargün'ün cezası belli oldu

Adana'da yaptığı bina 96 kişiye mezar olmuştu! Hasan Alpargün'ün cezası belli oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adana'da yıkılan ve 96 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidi Hasan Alpargün'ün yargılandığı davadan karar çıktı. Alpargün, 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasına çarptırıldı

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Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinde Adana​'da yıkılan ve 96 kişinin hayatını kaybettiği Alpargün Apartmanı davasından karar çıktı. Apartmanın müteahhidi Hasan Alpargün, 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Depremin ardından yıkılan Alpargün Apartmanı ile ilgili soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı çıkarılan Hasan Alpargün'ün 6 Şubat 2023'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kaçtığı tespit edilmişti. Lefkoşa Emniyet Müdürlüğü'ne teslim olan Alpargün, Adana'ya getirilmiş ve 13 Şubat 2023'te tutuklanmıştı.

Alpargün'ün 990 bin dolar, 890 bin euro ve 500 bin Türk Lirası'nı Türkiye'den KKTC'ye kaçırmaya çalıştığı ve Lefkoşa'da daire satın almak için girişimde bulunduğu iddia edilmişti.

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