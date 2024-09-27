BIST 9.740
DOLAR 34,17
EURO 38,16
ALTIN 2.929,83
HABER /  GÜNCEL

Kandilli Rasathanesi Marmara'da olası depremlerin yer ve büyüklüğüne dair bilgi sağlayacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kandilli Rasathanesi Marmara'da olası depremlerin yer ve büyüklüğüne dair bilgi sağlayacak

 Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünün Marmara Denizi tabanında 10 ay boyunca veri kaydeden deniz dibi sismometrelerin verileri incelenerek, Marmara Bölgesi'ndeki olası depremlerin yerleri ve büyüklüklerine dair bilgi elde edilmesi hedefleniyor.

Abone ol

Rasathane'den yapılan açıklamaya göre, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), Japon bilim insanları ile yaptığı işbirliği kapsamında Marmara Denizi'nin tabanına yerleştirilen 8 deniz dibi sismometresi (OBS) ile 10 ay boyunca sismik veri topladı.

Bu doğrultuda Marmara Denizi'nin 145 metre ila 1269 metre arasında değişen derinliklerinden veri toplayan sismometreler, TÜBİTAK Marmara Gemisi aracılığıyla toplanarak bir araya getirildi.

Rasathane, deniz altı sismometrelerinden elde ettiği verilerle Marmara Denizi içindeki fay hattının özellikle İzmit Körfezi segmentindeki hareketlerinin analizine başladı.

Analiz sonucunda bölgedeki olası depremlerin yerleri ve büyüklükleri hakkında detaylı bilgi elde edilmesi amaçlanıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Serhat Akın'dan haber var! Sağlık durumu belli oldu
Serhat Akın'dan haber var! Sağlık durumu belli oldu
Yargıtay'dan 'yakalanan ilk darbeci' Yurdakul Akkuş'la ilgili karar
Yargıtay'dan 'yakalanan ilk darbeci' Yurdakul Akkuş'la ilgili karar
Koçtaş'tan Düzce'ye dev depo yatırım
Koçtaş'tan Düzce'ye dev depo yatırım
Lübnan'da cihaz patlamaları! Norveç'ten uluslararası arama kararı
Lübnan'da cihaz patlamaları! Norveç'ten uluslararası arama kararı
İmamoğlu hakkında çarpıcı iddia! İsmail Küçükkaya 'İki kez teyit ettim' diyerek açıkladı
İmamoğlu hakkında çarpıcı iddia! İsmail Küçükkaya 'İki kez teyit ettim' diyerek açıkladı
DGS tercih sonuçları açıklandı: DGS tercih sonuçları nereden sorgulanır?
DGS tercih sonuçları açıklandı: DGS tercih sonuçları nereden sorgulanır?
Hakkari'de deprem paniği! Kandilli duyurdu
Hakkari'de deprem paniği! Kandilli duyurdu
Bitcoin kritik seviyeyi aştı
Bitcoin kritik seviyeyi aştı
AK Parti'de kimlerin bileti kesilecek? Abdullah Güler Hande Fırat'a açıkladı
AK Parti'de kimlerin bileti kesilecek? Abdullah Güler Hande Fırat'a açıkladı
DEVA Partisi kongreye gidiyor
DEVA Partisi kongreye gidiyor
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den yeni müfredat açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den yeni müfredat açıklaması
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ağustos ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ağustos ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi