Kandilli Rasathanesi Marmara'da olası depremlerin yer ve büyüklüğüne dair bilgi sağlayacak

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünün Marmara Denizi tabanında 10 ay boyunca veri kaydeden deniz dibi sismometrelerin verileri incelenerek, Marmara Bölgesi'ndeki olası depremlerin yerleri ve büyüklüklerine dair bilgi elde edilmesi hedefleniyor.

Abone ol

Rasathane'den yapılan açıklamaya göre, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), Japon bilim insanları ile yaptığı işbirliği kapsamında Marmara Denizi'nin tabanına yerleştirilen 8 deniz dibi sismometresi (OBS) ile 10 ay boyunca sismik veri topladı.

Bu doğrultuda Marmara Denizi'nin 145 metre ila 1269 metre arasında değişen derinliklerinden veri toplayan sismometreler, TÜBİTAK Marmara Gemisi aracılığıyla toplanarak bir araya getirildi.

Rasathane, deniz altı sismometrelerinden elde ettiği verilerle Marmara Denizi içindeki fay hattının özellikle İzmit Körfezi segmentindeki hareketlerinin analizine başladı.

Analiz sonucunda bölgedeki olası depremlerin yerleri ve büyüklükleri hakkında detaylı bilgi elde edilmesi amaçlanıyor.