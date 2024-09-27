Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM açıklaması: Türkiye olarak daimi üye olmanın gayretindeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(BM) Türkiye olarak daimi üye olmanın gayretindeyiz ama şu ana kadar aldığımız bir netice yok. Daimi üyelerin de bizleri daimi üye yapma gibi hesapları yok" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak cuma namazı için Hz. Ali Camisi'ne geçti.

Cuma namazını burada kılan Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe eşlik etti.

Burada açıklamalarda bulunan Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin daimi 5 üyesinin dünyayı idare eder konumda olduğunu belirterek, alınan kararlarda 15 geçici üyenin herhangi bir tesiri olmadığını söyledi.

"Şu ana kadar aldığımız bir netice yok"

Erdoğan, "(BM) Türkiye olarak daimi üye olmanın gayretindeyiz ama şu ana kadar aldığımız bir netice yok. Daimi üyelerin de bizleri daimi üye yapma gibi hesapları yok" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, “Dolayısıyla burada şu anda Japonya, Çin, bizler, Almanya gibi üyeler her ne kadar daimi üye olma teşebbüsü varsa da şu an itibariyla daimi üye olamadıkları için herhangi bir tesirleri söz konusu değil.” dedi.

Yunanistan ile sorunlar

Gazeteciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile görüşmesini sordu. Erdoğan görüşmede, Ege’deki karasuyu ihlallerinin gündeme geldiğini belirterek, “Sayın Başbakan, Ege’de yaşanan bazı malum sıkıntıları masaya yatıracağını ve bu sorunu çözeceğini bizlere ifade etti.” diye konuştu.

Paşinyan ile görüşme

Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’la görüşmesinde ise Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sıkıntıların ele alındığını belirterek, Paşinyan’ın olumlu yaklaşım içersinde olduğunu ifade etti.

BM'nin 5 daimi üyesi var

Bilindiği üzere BM'nin 5 daimi üyesi bulunuyor. İkinci Dünya Savaşı'nın son döneminde kurulan yapıda daimi üyeler Çin Rusya, ABD, İngiltere ve Fransa'dan oluşuyor.

Beş daimi üyenin tümü, uluslararası destek düzeyine bakılmaksızın herhangi bir "esaslı" Konsey kararı taslağının kabul edilmesini engelleyebilecek veto hakkına sahip.