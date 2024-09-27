SGK Uzmanı Özgür Erdursun açıkladı! Emekli aylıklarında kesinti mi yapılacak?

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, son günlerde tartışmaya açılan emekli aylıklarında kesinti olacağı iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.

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Milyonlarca emekli ocak ayında yapılacak zammı beklerken, maaşlardan kesinti yapılacağı iddiası gündeme geldi.

Söz konusu iddialara ilişkin Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun'dan bir açıklama geldi. "Son günlerde emekli aylıklarından SGDP (Sosyal Güvenlik Destek Primi) kesileceği haberleri yapılmakta, 1999-2016 yılları arasında uygulanan SGDP 29/02/2016'da yapılan değişlik ile uygulamadan kaldırılmıştı" ifadelerini kullanan ve geçmiş uygulamanın tüm emeklileri kapsamadığını belirten Erdursun şunları kaydetti:

*Emekli olduktan sonra kendi adına işyeri açan ya da şirket ortağı olan yada bu faaliyetlerine ara vermeden devam eden Bağ-Kur emeklilerinden ilk olarak 1999'da %10 SGDP kesilmeye başlandı.

*2003 yılında kapsam genişletildi. SSK ve Emekli Sandığı Emeklileri de emeklilik sonrası işyeri açar ya da şirket ortağı olurlarsa %10 SGDP'ne tabi oldular.

*1/10/2008-31/12/2008 arası kesinti oranı %12'ye çıkartıldı.

*1/1/2009'dan itibaren kesinti oranı %1 yıllık arttırılmaya başlandı.

*Emekli olduktan sonra vergi mükellefi olan ya da şirket ortağı olan emeklilerden kesinti %15'e kadar çıktı.

*23.04.2015'de yasal değişiklik ile tekrar %10'a indirildi.

*29.02.2016'da yapılan son değişiklik ile 2016/Mart ayı emekli aylıklarında %10 SGDP kesintisi sonlandırıldı.

*Tüm emeklilerden değil, emekli olduktan sonra Ticari veya Serbest Meslek kazancı sebebiyle gelir vergisi mükellefi olan veya vergiden muaf olmakla beraber Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı bulunan yahut Anonim Şirketlerin yönetim kurulu üyesi ortağı, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortaklarından yapılan kesinti yaşadığımız ekonomik krizde hükümetin kaynak arayışında için tekrar gündeme gelebilir.

*Meclis açıldığında yeni yasal düzenlemelerin neler olacağını daha net göreceğiz.