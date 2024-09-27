Euro Bölgesi'nde ekonomiye güven azaldı

Almanya'nın tüm sınırlarında uyguladığı pasaport kontrolü ve Orta Doğu'dan dünyaya yansıyan güvenlik sorunları ekonomiyi de etkiliyor. Avrupa Birliği Komisyonunca yayımlanan eylül ayı İş ve Tüketici Anketi sonuçlarına göre, Euro Bölgesi’nde ekonomiye güven 0,3 puan gerileyerek 96,2 seviyesine indi.

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Euro Bölgesi'nde eylül ayında Ekonomi Güven Endeksi 0,3 puan azalarak 96,2'ye indi. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, eylül ayı İş ve Tüketici Anketi sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, eylül ayında Ekonomi Güven Endeksi AB'de 96,7 puan seviyesinde sabit kaldı. Euro Bölgesi’nde ise Ekonomi Güven Endeksi eylül ayında bir önceki aya kıyasla 0,3 puan gerileyerek 96,2 seviyesine düştü.

Söz konusu dönemde Ekonomi Güven Endeksi, AB'nin en büyük ekonomileri olan Almanya'da 1,2 puan, Fransa'da 1,4 puan azaldı.

Öte yandan, Euro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi ise eylülde eksi 12,9 seviyesinde belirlendi.