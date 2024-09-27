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Katliamcı Netanyahu, BM kürsüsünde konuşurken salonu terk ettiler

Katliamcı Netanyahu, BM kürsüsünde konuşurken salonu terk ettiler

New York sokaklarındaki çok sayıda protestocunun arasından geçerek Birleşmiş Milletler binasına gelen İsrail Başbakanı Netanyahu, BM kürsüsüne çıkarak yaptıkları katliamları aklamaya çalıştı. Netanyahu'nun konuşması sırasında Türk heyeti ve birçok delegasyon salonu terk etti.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BM 79. Genel Kurulu'na hitap etmek için salona girdi ve kürsüye yöneldi. Bu sırada Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız'ın öncülüğünde Türk heyeti, Netanyahu BM Genel Kurul hitabına başlamadan önce salondan ayrıldı. Birçok delegasyonun, Türk heyetine eşlik ettiği görüldü. Netanyahu kürsüdeyken salondan bazı seslerin yükseldiği de duyuldu.

Netanyahu konuşmasını boş salona yaptı;

BARIŞ İÇİN İMKANSIZI İSTİYOR

Barış çağrılarını bir kez daha reddeden Netanyahu, "Hamas Gazze'de iktidarda kalmaya devam ederse yeniden toparlanır ve yeniden İsrail'i vurur. Gazze'de barış içinde yaşamaya kararlı, yerel bir yönetimi desteklemeye hazırız. Hamas teslim olur, silahları bırakır, rehineleri teslim ederse savaş sona erer" dedi.

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