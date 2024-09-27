Binyamin Netanyahu'nun BM'de gösterdiği haritada Gazze yok!

Binyamin Netanyahu, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ni, "İsrail" olarak gösteren bir harita kullandı.

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İsrail ordusu, Gazze'de sivil katliamına devam ediyor. Her gün bomba yağdırılan Gazze'de 42 bine yakın, çoğunluğu kadın ve çocuklarda oluşan sivil katledilirken, bu politikaların uygulayıcısı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ABD'de..

New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılan Netanyahu, burada Genel Kurul'a hitap etti. Çoğu ilkenin katliam protestosuyla karşılaşan Netanyahu, neredeyse boş salona konuştu.

GAZZE VE BATI ŞERİA'SIZ HARİTA

Delegelerin salonu terk ettiği konuşmasında haritalar kullanan Netanyahu'nun elinde tuttuğu çizimlerde Filistin toprağı Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ni, "İsrail" olarak gösterilmesi dikkat çekti.