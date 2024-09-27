Cem Garipoğlu'nun mezarı ne zaman açılacak?

Cem Garipoğlu'nun mezarının 3 Ekim 2024 Perşembe günü saat 11:00'da açılacağı açıklandı.

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İstanbul'da 2009'da vahşice katledilen Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun cezaevinde gerçekten intihar edip etmediği tartışmalarına bir nokta koymak için Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan mezar açılması (fethi kabir) ve DNA eşleştirmesi yapılması talebi kabul edilmişti. Cem Garipoğlu'nun mezarı 3 Ekim Perşembe günü açılacak, DNA testi için numune alınacak.

MEZARI AÇTIRAN ÇARPICI DETAY

10 yılın ardından mezarın açılması için gerekli sebepler de herkesin merak konusu haline gelmişti. Avukat Rezan Epözdemir, Garipoğlu'nun mezarının açılması için savcılığın gerekçe gösterdiği nedenleri açıkladı. Cem Garipoğlu'nun ailesinin yaptığı kutlama ve paylaşımlar mezarın açılma nedenlerinin başında geliyor. Epözdemir, ailenin Münevver Karabulut 'un katledildiği ve kan izlerinin bulunduğu koltukta oturarak çekildiği fotoğrafları paylaşmasının da fethi kabir kararında ekili olduğunu belirtti.

MÜNEVVER'İN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ KOLTUK

Garipoğlu ailesinin oturduğu koltuğun 12 yıl önce Münevver Karabulut'un öldürüldüğü odadaki koltukla aynı olması dikkat çekmişti. Polis tarafından olay günü yapılan incelemede koltuk üzerinde tespit edilen kan izleri 42, 43 ve 44 şeklinde rakamlarla numaralandırılmıştı. Odanın birçok yerinde kan izleri ortaya çıkmıştı. Fotoğraf üzerine Garipoğlu ailesinin olaydan sonra taşındıkları eve koltuğu da götürdüğü de iddia edilmişti. Bunu fark eden takipçilerin tepki göstermesi üzerine fotoğraf karesi bir süre sonra silinmişti.