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Sergen Yalçın, Alman ekibinin başına geçiyor

Sergen Yalçın, Alman ekibinin başına geçiyor

Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Schalke 04'ün takımın başına Sergen Yalçın'ı getirmek istediği iddia edildi.

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Son olarak Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'u çalıştıran Sergen Yalçın hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. 

343 Digital Youtube kanalında konuşan gazeteci Ersin Düzen, “Schalke 04, Sergen Yalçın’ı istiyor” dedi.

Geçtiğimiz sezon sonu Antalyaspor'dan ayrılan Sergen Yalçın, şu anda herhangi bir takım çalıştırmıyor. Öte yandan başarılı teknik adam Beşiktaş'ta görev yaptığı dönemde bir Süper Lig ve bir de Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. 

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